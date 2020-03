Dank viel Eigeninitiative und etwas Glück: Gestrandete Seetalerinnen wieder zu Hause

Mehrere Rückflugversuche gescheitert, das Ferien-Hotel stand unmittelbar vor der Schliessung: Sie waren am Freitag am Verzweifeln, fühlten sich von den Schweizer Behörden im Stich gelassen. Susanne Petrecca aus Meisterschwanden und ihre 65-jährige Mutter Christine Gehrig waren im Süden der Insel Fuerteventura gestrandet.

Jetzt kam doch noch alles gut. Susanne Petrecca schreibt: «Es ist 3:30 Uhr – wir befinden uns im Flughafen Frankfurt und warten auf unseren Flug um 9:20 Uhr nach Zürich.» Nachdem sie vernommen hätten, dass Deutschland mehrere Condor Rettungsflüge nach Fuerteventura schicke, habe sie nochmals mit dem EDA telefoniert.

«Ich fragte an, ob es nicht möglich wäre, dass das EDA oder die Botschaft Kontakt mit Deutschland aufnehmen könnte, mit der Anfrage, ob wir nicht auch mit der Condor nach Deutschland einfliegen könnten und danach weiter in die Schweiz. Sollte dies in einer solchen Krisensituation nicht möglich sein? Ich erhielt von der Dame beim EDA die Auskunft, da müsste ich schon selbst mit der Botschaft Deutschland den Kontakt suchen und anfragen. Mir war klar, das kann noch lange dauern, damit die Schweiz uns von Fuerteventura raus holt.»

Susanne Petrecca weiter: «Hals über Kopf sind meine Mutter und ich mit gesamtem Gepäck an den Flughafen gefahren und haben uns nach einer „Mit-Flieggelegenheit“ erkundigt. Und.....wir hatten Glück! Condor erwies sich als unkompliziert und verkaufte uns zwei freie Plätze. Innerhalb einer Stunde waren wir in der Luft, mit dem Ziel Frankfurt.»

Von zu Hause aus habe eine Freundin einen Flug für Sonntagmorgen nach Zürich organisiert. Die Nacht würden sie auf dem Flughafen Frankfurt verbringen, da sie diesen als Schweizer nicht verlassen dürften.