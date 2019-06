Zur Erinnerung: Der Kanton saniert den nächsten rund 3,5 Jahren für 16,8 Millionen Franken die Seetalstrasse und die Lenzburgerstrasse. Dabei handelt es sich um aktuell eines der grössten kantonalen Verkehrs-Bauprojekte.

Talabwärts Umweg über Lenzburg

In vier Teilprojekten werden die Seetalstrasse bis zum südlichen Dorfausgang und die Lenzburgerstrasse bis im Jahr 2022 auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern erneuert. Zuerst kommt die Teilstrecke vom Kreisel Kehrbrunnenplatz bis zur Innerorts-/Ausserortsgrenze Richtung Seon an die Reihe.

Für die Sanierung ist die Strecke nur in Richtung Seon offen. Wer von Seon her in Richtung Schafisheim oder Lenzburg fahren möchte, muss einen Umweg in Kauf nehmen.