Joggeliumzug, Freischarenmanöver, Chlausklöpfen, Jugendfest: Die vielen Traditionen, die in Lenzburg gepflegt werden, erstaunten die rund 120 neuen Bewohnerinnen und Bewohner, die am Samstag am Neuzuzügertreffen teilnahmen. Zwischen dem 1. April 2016 und Ende März 2017 sind 1241 Personen nach Lenzburg gezogen, 712 haben in dieser Zeit die Stadt verlassen.

Die Stadtführerin Agnese Fanconi konnte an ihrer Begrüssungsansprache auf dem Metzgplatz verkünden, dass Lenzburg nun 9665 Einwohnerinnen und Einwohner zähle. «Trotzdem ist es eine Stadt, das müssen Sie sich merken», betonte sie. Im Laufe der Führung, welche den Neuzuzügern ihren Wohnort näher brachte, erläuterten sie und ihre fünf Kolleginnen die Erteilung des Stadtrechts näher.

Die Lenzburg, ein Berg und ein Flüsschen

«Ich staune, dass die alte Geschichte und die Traditionen bei den Leuten auch heute noch so lebendig sind», sagte Ariyaseela, ehrwürdiger Mönch des buddhistischen Tempels, anerkennend. Unter der Leitung der Stadtführerinnen erkundeten die Neuzuzüger die Altstadt und erfuhren nicht nur, was es mit dem «inoffiziellen» Kreisel mit der Eisenplastik von Gillian White auf sich hat, sondern auch viel von der Gründung und der Geschichte der Stadt.

Dass sich die Neuzuzüger für ihren Wohnort interessieren, zeigte sich an den Fragen an die Stadtführerinnen. «Warum heisst es Lenzburg und nicht Lenzschloss, man spricht doch vom Schloss und nicht von der Burg», wollte ein Teilnehmer wissen. Die Erklärung, dass mit «Burg» eigentlich «Berg» gemeint ist und «Lenz» vom Namen eines Flüsschens stammt, das sich an dessen Fuss schlängelte, entlockte den Anwesenden ein erstauntes «Aha».

Die Zugverbindungen locken

Viele der Neuzuzüger haben Lenzburg als Wohnort gewählt, weil die Zugverbindungen, insbesondere nach Zürich, sehr gut sind. So auch Victoria Trinkler, die aus Gränichen zugezogen ist. «Ich studiere in Winterthur, von hier ist das mit dem Zug sehr praktisch», meinte sie. Doch auch die schöne Umgebung lockt die Leute ins Städtchen. «Dass die Wälder so nahe sind, gefällt uns sehr», erklärten Bianca Tschan und Thomas Rohr. Das Ehepaar Obrist schätzt neben der guten öV-Anbindung auch die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. «Im Hinblick auf das Alter war uns das wichtig.»

Die unkomplizierten Menschen und der Respekt, mit welchem man sich hier begegnet, begeistern Silke Bewersdorff, die aus Deutschland zugezogen ist. Bei der Auswahl ihres Wohnortes speziell an ihre drei Kinder gedacht haben Wanda Phillips und Christian Egli. «Hier gibt es ein grosses Sport- und Musikangebot», schwärmten sie. «Der ältere Sohn ist bereits Mitglied bei den Tambouren.»