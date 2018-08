Dürrenäsch ist ein beschauliches Dorf mit 1240 Bewohnern. Es liegt auf dem Höhenzug, der das Wynental vom Seetal trennt. Nun schürt ein Bauvorhaben der christlichen Organisation Schweizerisches Weisses Kreuz Unruhe in der Bevölkerung. Auf dem vereinseigenen 5800 Quadratmeter grossen Grundstück plant das Weisse Kreuz eine Überbauung mit neun Doppeleinfamilienhäusern. Gegen das im Frühling aufgelegte Baugesuch hat sich jedoch Opposition breitgemacht. Die Einwohnerinitiative «Kontra Lind» gehört dazu.

Die Bedenken von «Kontra Lind» gegen das Bauprojekt sind vielschichtig. Zum einen geht es direkt um die Überbauung. Die Einwohnerinitiative zeigt wenig Verständnis für die Anordnung der neun Häuser mit je zwei 4½-ZimmerWohnungen. Diese seien fürs Auge willkürlich praktisch über das gesamte Grundstück verteilt. «Mit dieser Bebauung wird die Fläche praktisch zugestellt und die Aussicht, die bis in den Jura reicht, verbaut», erklärt Philipp Lindenmann, Sprecher des rund 10-köpfigen Initiativkomitees. Hier wäre in den Augen der Einwohnerinitiative eine klügere Lösung dringelegen.

Projekt zu überrissen

Kopfschütteln löst auch die Erschliessung über die Sedelstrasse aus. Die Tiefgarageneinfahrt generiere ein Verkehrsproblem mit der Bertschi Transport AG, der grössten Arbeitgeberin im Dorf. Die mit Transportfahrzeugen und Autos stark frequentierte Zufahrt auf das Firmengelände führt über die Sedelstrasse.

Mit Blick auf den hohen Leerwohnungsbestand im Kanton Aargau (rund 8000 Wohnungen) befürchtet die Einwohnerinitiative «Kontra Lind» zudem eine Ghettoisierung in Dürrenäsch. «In Dürrenäsch besteht kein Bedarf an neuem Wohnraum in diesem Ausmass», heisst es. Deshalb sei kaum anzunehmen, dass die 18 Wohnungen in einem überschaubaren Zeitraum belegt werden könnten.

Auf der andern Seite hat man bei der Einwohnerinitiative Bedenken, was die Solvenz des Bauherrn anbetrifft, und will einer möglichen Brachenbildung im Dorf deshalb von vornherein den Riegel schieben. Die finanzielle Situation des Vereins sei prekär, seit geraumer Zeit schramme er am Konkurs vorbei, heisst es aus den Reihen der Einwohnerinitiative. «Das Bauvorhaben ist nichts weiter als der Versuch einer wirtschaftlichen Rettungsaktion. Dies kann zum Nachteil aller Einwohner von Dürrenäsch ins Chaos führen», ist «Kontra Lind»-Sprecher Philipp Lindenmann überzeugt.

Wirtschaftliche Rettungsaktion

Tatsächlich sind es finanzielle Gründe, welche den Verein zu dieser Vorwärtsstrategie zwingen. Das hat Bernhard Möri, Geschäftsführer des Schweizerischen Weissen Kreuzes, bei der Bekanntgabe des Bauprojekts im Frühling bereits festgehalten. Die Mieteinnahmen sollen dem Verein eine neue Ertragsquelle erschliessen. Das Weisse Kreuz, das seinen Ursprung im Engagement gegen die Fristenlösung (Aktion «Helfen statt töten») vor 40 Jahren hat, muss sich neu positionieren. In Zukunft will der Verein auf der Basis christlicher Grundwerte breit gefächerte Aufklärungs- und Präventionsarbeit für Erwachsene und Jugendliche leisten. Der erst vor wenigen Jahren umgebaute Geschäftssitz an der Lindhübelstrasse in Dürrenäsch soll für das Neubauprojekt aufgegeben und abgebrochen werden. Die Organisation plant einen Neustart in den Räumen der Coworking Genossenschaft in Aarau.