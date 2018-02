Super Bowl in McArthurs Pub! Das Spiel der beiden besten American Football Teams beginnt erst, wenn vielerorts die reguläre Polizeistunde ist. Um halb eins. Unter den Anwesenden leistet sich ein Grüppchen junger Leute, vier Männer, zwei Frauen, die richtige Vorbereitung: Kellner und Barkeeper Vinzenz Schmid muss zweimal laufen, um die Menge Pommes, Hamburger und Chicken Wings zu servieren. Eine lange wache Nacht will Boden haben. «Ja, wir haben extra reserviert», sagt Manuel Fluri aus Niederrohrdorf.

Doch der Sport allein ist es nicht. «Wir sind auch wegen des Essens, Trinkens und der Atmosphäre hier», sagt Nadine Hunziker aus Oberkulm. Gute Gesellschaft, Unterhaltung. Klar ist: Die sechs im Alter zwischen 20 und 30 haben sich für Montag von der Arbeit abgemeldet. «Der Sport sei schon etwas exotisch», meint Manuel Fluri und gesteht, dass er ihn nicht allzu intensiv verfolgt. Am Tisch in der Ecke, nicht mit optimaler Sicht auf einen der drei Bildschirme im Lokal, lacht Reto Häusermann: «Wir sind wohl die einzigen fünf, die nicht wegen dieses Spiels hier sind!» Die Seetaler Handwerker geniessen da ihren Sonntagabend-Stamm. Wenn das Spiel beginne, seien sie zu Hause, sagt einer. Sie wissen: Am Morgen ruft die Arbeit.

Hart, fair, ehrlich

Auf den Bildschirmen siegt Atletico Madrid gegen Valencia 1:0. Fussball, spanisch.

Die Dartsspieler, unter ihnen American-Football–Aktivisten aus der Region, überbrücken die Zeit bis zum Anpfiff sportlich. Erwin Kolar, ehemaliger Spieler bei den Argovia Pirates, im Tricot von Ninkovich, einem ehemaligen US-Star, beschreibt das Spiel: Es fordere physisch, psychisch und mental heraus. Cédric Wasser (21) aus Wohlen, kann das bestätigen: Er laboriert an seinem zweiten Kreuzbandriss. Bei USA-Ferien habe er den Sport entdeckt, sagt er. Hart aber fair, so bezeichnen die Männer ihren Sport. Reklamieren bei Schiedsrichterentscheiden gibts nicht.

Zigaretten ohne Lärm

Unterdessen beginnt auf den Bildschirmen die Übertragung mit Rückblenden, Kommentaren und Vorschauen. Tom Brady, der Star der New England Patriots, Titelverteidiger, zeigt Emotionen, ebenso seine stolzen Eltern. Erst um Mitternacht kommt Sandra Feller ihren irischen Freund Dan Bergin besuchen: «Er hat heute seine erste Nachtschicht am Tresen.»

Kurz vor dem Start, die Spannung steigt, genehmigen sich viele noch eine Zigarette und beherzigen die Bitte der Pub-Leitung, den Lärmpegel draussen auf Zimmerlautstärke zu drosseln, um keine Reklamationen zu provozieren.

Fahnen, Tambouren, Cheerleaders. Dann der Einmarsch der Gladiatoren. Pink intoniert die Nationalhymne; die Patriots gewinnen beim Münzenwurf das Anspiel, und los gehts. Ab und zu hebt ein Raunen an, und Applaus gibts für eine gelungene Aktion. Fünf Minuten vor Ende des ersten Viertels liegen die Aussenseiter, die Philadelphia Eagles, mit 3:0 vorne. Das freut Manuel Fluri, derweil Nadine Hunziker mit Bierdeckeln spielt. Die lange Nacht mit Werbung, Show und Sport und einem überraschenden Ende, bei welchem die Eagles ihren ersten Titel gewinnen werden, hat erst begonnen.