Gleichzeitig mit anstehenden Arbeiten der SBB am Bahnhof Wildegg strebt die Gemeinde eine Überarbeitung vom Bahnhofplatz an: Busperrons, Veloabstellplätze, Park+Ride, Kurzzeitparkplätze: Alles soll neu werden. Deshalb beantragt der Gemeinderat an der kommenden Gemeindeversammlung am 19. November die Bewilligung eines Verpflichtungskredits über 650'000 Franken für die Planung der sogenannten öV-Drehscheibe vor dem Bahnhof. Dabei wird der Kanton voraussichtlich die Hälfte der Planungs- und Baukosten übernehmen, berichtet der Gemeinderat im Büchlein zur Gemeindeversammlung.

Geplant ist, mit der Neugestaltung den städtischen Charakter der Bahnhofsumgebung zu stärken und die verschiedenen Verkehrsströme möglichst gut aneinander vorbeizubringen. So, dass «das Flanieren und Einkaufen im Zentrum Wildegg an Attraktivität gewinnt», schreibt die Gemeinde in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. Wird das Geld bewilligt, sollen Vorprojekt und Gestaltungsplan über die nächsten zwei Jahre hinweg ausgearbeitet werden. Schon im Sommer 2021 will der Gemeinderat anschliessend das Bauprojekt der Gemeinde vorlegen, um den Bahnhof parallel zur Erneuerung der Bahninfrastruktur überarbeiten zu können. Der Kanton hat für das Vorhaben eine erste Grobkostenschätzung gemacht und beziffert den Aufwand auf 4,9 Millionen Franken. Der Gestaltungsplan und der Bushof West fehlen allerdings noch in der Kalkulation.