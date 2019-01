2018 bleibt als stürmischer Jahresauftakt in lebhafter Erinnerung. In den ersten Tagen fegte «Burglind» mit Orkanböen durchs Land und richtete in den Wäldern auch in unserer Region massive Verwüstungen an. Selbst die Infrastruktur wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Waldhütte Niederlenz zum Beispiel gab ein düsteres Bild ab; eine rund dreissig Meter hohe Tanne war über der Dachfirst geborsten und liess Schlimmes erahnen. Ein Jahr später spricht Willi Bürgi, Präsident der Landschaftskommission Niederlenz, von «einem kleinen Wunder», dass sich im «Länzert»-Wald zugetragen hat. Obwohl morsch, haben die schweren Holzbalken des 1924 erbauten massiven Blockhauses dem Sturm getrotzt, die Last des herabstürzenden Baumes hat keine grösseren Schäden verursacht. Die Reparaturarbeiten beliefen sich auf rund 20'000 Franken. Ein vergleichsweise bescheidener Betrag in Anbetracht der ursprünglichen Befürchtungen.

Sturmbänkli gezimmert Die Sturmschäden in den Wäldern in der Region waren gross. Auf gegen 200'000 Franken beziffert Stadtoberförster Frank Haemmerli den Verlust in den Wäldern der Forstdienste Lenzia. Das entspricht gut 5000 Kubikmetern Holz oder rund der Hälfte der jährlichen Nutzung aus den 1132 Hektaren umfassenden Lenzia-Wäldern. Im Forstbetrieb Lenzia sind die Ortsbürgergemeinden Lenzburg, Ammerswil, Niederlenz, Othmarsingen und Staufen zusammengeschlossen. Gar 7000 Kubikmeter Holz riss «Burglind» im mit 1020 Hektaren unwesentlich kleineren Forst Rietenberg (Gemeinden Dintikon, Egliswil, Hendschiken, Seengen und Villmergen) zu Boden. Förster Matthias Bruder spricht von «Streuschäden, die auf das ganze Revier verteilt waren. Unsere Wälder waren vom Hauptzug des Sturms glücklicherweise nicht betroffen». So wütete Sturm Burglind im Aargau:

Noch grösser war der vom Orkan verursachte Schaden in den Wäldern der Forstbetriebsgemeinschaft Seon (Ortsbürgergemeinden Seon, Dürrenäsch, Teufenthal und Einwohnergemeinde Schafisheim). Sie bewirtschaftet 750 Hektaren Wald. Dazu kommen noch 174 Hektaren Privatwald. «Rund 10’000 Kubikmeter Holz sind dem Wintersturm zum Opfer gefallen. Etwa drei Viertel im Forstbetrieb, ein Viertel im Privatwald», erklärt Förster Marcel Hablützel. Alle drei Forstbetriebe haben die Aufräumarbeiten rasch vorangetrieben und das Sturmholz verkauft: Es wurde zu Bauholz oder Holzschnitzeln verarbeitet. Etwas Spezielles hat man sich bei den Forstbetrieben Rietenberg einfallen lassen. «Aus einem Teil des gefallenen Holzes haben wir 51 Sturmbänkli gezimmert», erklärt Förster Bruder. Die aus einer Notsituation entstandenen Sitzgelegenheiten haben die Herzen der Bevölkerung im Sturm erobert, innerhalb Wochenfrist waren sie ausverkauft. Nach dem Sturm lagen die geknickten und entwurzelten Bäume teilweise wie Mikadostäbchen auf dem Boden verstreut und versperrten die Waldwege. Der Seoner Förster erinnert sich an die Erwartungshaltung der Bevölkerung, die Wege rasch wieder freizulegen. «Die Waldnutzer, Jogger, Spaziergänger, Biker, Reiter und Walker, erwarteten, dass die Waldstrassen raschmöglichst geräumt und wieder begehbar gemacht wurden», erklärt Hablützel.