Bundesgerichtsurteil Eine Seetaler Gemeinde darf sich über einen schönen Batzen Steuergeld freuen Zweimal hat ein Mann sich Geld aus seiner Vorsorge auszahlen lassen. Beide Male angeblich, um sich selbstständig zu machen. Um das Geld nur einmalig und nicht als Einkommen versteuern zu müssen, zog er bis vor Bundesgericht – und unterlag.

Das Geld, das sich der Mann aus dem Seetal hat auszahlen lassen, wird nun als Einkommen behandelt. Das kommt ihn deutlich teurer zu stehen, als wenn er nur die einmalige Kapitalsteuer hätte bezahlen müssen. Christian Beutler / Keystone

Es war einen Versuch wert. Dabei blieb es nach unzähligen Rechtsschritten über rund zwölf Jahre dann aber auch. Denn auch das Bundesgericht weist die Beschwerde eines Seetalers ab.

Ihren Anfang nahm die Chose im Jahr 2009. Der Beschuldigte, im Urteil anonymisiert als A.A. bezeichnet, bezog damals sein angespartes Kapital von einer Freizügigkeitsstiftung. Fast 3,5 Millionen Franken hatten sich dort angehäuft. Sich das Geld aus der Vorsorge auszahlen lassen darf etwa, wer die Schweiz endgültig verlässt oder wer eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt. Letzteres hat A.A. getan – zumindest auf dem Papier.

Runde eins: Er bekommt recht – aber nur teilweise

Ab dann wird es wirr im Rechtsdschungel. A.A., seine Frau und die beiden Kinder haben sich offenbar im Seetal ab- und in einem anderen Kanton wieder angemeldet. Aber nur für ein halbes Jahr, dann kamen sie zurück in dieselbe Seetalgemeinde. Zahlungsforderungen stellten aber beide Kantone. Denn bei einer Kapitalentnahme aus einer Vorsorgesäule wird eine einmalige Steuer fällig.

Aber wirklich nur eine einmalige Zahlung und nicht eine an zwei Kantone. A.A. war mit der Doppelbesteuerung nicht einverstanden, legte Beschwerde ein – und das Bundesgericht gab ihm 2016 recht, notabene sieben Jahre nachdem er das Geld bezogen hatte (Urteil 2C_204/2016). Es blieb ein Aber: «Die Beschwerdeführer unterliegen aber insoweit, als die Vorinstanz einen Barauszahlungsgrund mangels Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit zu Recht verneinen durfte.» Sprich: Tatsächlich als Selbstständiger gearbeitet hat A.A. offenbar nicht. «Wer wirklich eine Erwerbstätigkeit ausübt, wird sich in der Regel nach andauernden beruflichen Misserfolgen von der Zwecklosigkeit seiner Tätigkeit überzeugen lassen und diese aufgeben. Führt er sie dennoch weiter, ist anzunehmen, dass dafür in subjektiver Hinsicht andere Motive als der Erwerbszweck massgebend sind», heisst es im Urteil.

Runde zwei: Er muss das Geld als Einkommen versteuern

Und genau darum ging es dann auch weiterhin. Denn: Der Kanton Aargau wollte die knapp 3,5 Millionen Franken als Einkommen verrechnen – was A.A. deutlich teurer zu stehen kommt als die einmalige Kapitalsteuer.

Wieder hatte sich – zu guter Letzt – das Bundesgericht damit zu befassen. Was A.A. sicher nicht zugutekam, war, dass er das bezogene Geld zwar zwischenzeitlich an die Freizügigkeitsstiftung zurückgezahlt hatte, es 2018 aber erneut bezog. Wiederum mit der Begründung, er mache sich selbstständig. Und kaum überraschend wurde ihm erneut abgesprochen, dass er genau dies tat. Es könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass er «in Betracht gezogen habe», der Tätigkeit in der Immobilienbranche nachzugehen. Tatsächlich getan habe er es aber nie. Seine Beschwerde weist das Bundesgericht ab – und rügt ihn beziehungsweise seinen Anwalt nebenbei auch noch. Denn in der Beschwerdeschrift heisse es, das kantonale Steueramt hänge einer «Verschwörungstheorie» an und der Vertreter des Steueramts habe zu wenig Erfahrung, sei ein «Jungjurist». Trocken heisst es im Urteil dazu: «Inwiefern diese von persönlicher Animosität gefärbten Auslassungen für die materielle Beurteilung relevant sein sollen, erschliesst sich dem Bundesgericht nicht.»

Das Ende des riesigen rechtlichen Rattenschwanzes: «Da sich der Beschwerdeführer kurz nach der Rückerstattung der Freizügigkeitsleistung erneut zu Unrecht eine Barauszahlung hat ausrichten lassen, wurde das im Jahr 2009 bezogene Kapital nicht wieder dem Vorsorgezweck zugeführt. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht erkannt, dass die Barauszahlung, welche der Beschwerdeführer im Jahr 2009 erhalten hat, definitiv in dieser Periode als übriges Einkommen steuerlich zu erfassen ist, ohne dass dem Beschwerdeführer erneut Gelegenheit zur Rückerstattung gegeben werden müsste.» Oder einfacher gesagt: A.A. muss die 3,5 Millionen Franken, die er sich inzwischen zweimal hat auszahlen lassen, als Einkommen versteuern. Von den Kosten für seine rechtliche Vertretung und die diversen Verfahren ganz zu schweigen.

Bundesgerichtsurteil 2C_664/2021