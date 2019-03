235 Mitarbeitende, 2450 Schüler, 20 Millionen Franken Jahresumsatz: Die Berufsschule Lenzburg (BSL) ist schon heute eine der grössten im Kanton. Und sie wird dank des gestern kommunizierten Regierungsentscheids weiter wachsen: Die Ausbildung der Schreiner wird in Lenzburg konzentriert. Bisher gab es in Lenzburg pro Jahrgang drei Klassen und in Rheinfelden zwei. Ab Sommer 2020 werden es in Lenzburg vier sein – eine ganze Klasse kann dank der Zusammenlegung eingespart werden.

Die Lenzburger hätten gerne auch den Bereich Metall-/Maschinenbau der Berufsfachschule BW Zofingen gehabt. Und eigentlich wollte der Regierungsrat alle gewerblich-industrielle Berufe jeweils an maximal zwei Standorten anbieten. Im Bereich Metall-/Maschinenbau (vor allem Polymechaniker) hat er jetzt eine Ausnahme gemacht. Statt in Lenzburg werden die 228 Lernenden weiterhin in Zofingen ausgebildet.