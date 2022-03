An vier Trottoirüberfahrten an der Hauptstrasse in Brunegg werden nächste Woche Kameras angebracht. Der Kanton wertet die Aufnahmen aus, um kritische Situationen zu erkennen. Mit erhöhten und farblich markierten Streifen, wie sie normalerweise für Sehbehinderte benutzt werden, soll der Verkehr beruhigt werden.