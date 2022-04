Brunegg Schwarze Zahlen über null: Brunegg hat einen erfreulichen Abschluss Im vergangenen Jahr präsentierte Brunegg eine tiefroten Rechnungsabschluss. Dieses Jahr darf sich die Gemeinde über ein Plus freuen. Dies vor allem dank höherer Steuereinnahmen. An der Gemeindeversammlung wird auch die Wasserbeschaffung wieder ein Thema werden.

Den besseren Rechnungsabschluss hat Brunegg auch höheren Steuereinnahmen zu verdanken. Sandra Ardizzone

Dieses Ergebnis dürfte in Brunegg zu einigen erleichterten Seufzern führen. Die Gemeinde budgetierte mit einem Minus von rund einer halben Million Franken bei einem Steuerfuss von 105 Prozent. Das Resultat zeigt jedoch ein Plus von rund 50'000 Franken. Gemeindepräsidentin Ruth Imholz Strinati ist erfreut, dass die Rechnung besser abschliesst als budgetiert. «Aber auch wir hatten schon bessere Abschlüsse», relativiert sie.

Die Situation war auch schon schlechter: Im vergangenen Jahr musste Brunegg tiefrote Zahlen präsentieren. Ein sattes Minus von rund 760'000 Franken. Der bessere Abschluss 2021 und die Abweichung von Budget begründet die Gemeindepräsidentin vor allem mit unerwarteten Mehrerträgen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern. Besser als budgetiert seien zudem auch die Erträge bei den Aktiensteuern.

Gerade diese Steuern beschäftigen die kleine Gemeinde (874 Einwohnerinnen und Einwohner in 390 Haushalten) schon länger. «Brunegg ist sehr stark von den Aktiensteuern abhängig», sagte Imholz Strinati gegenüber der AZ vor rund einem Jahr. 2020 meldete die Firma Lekkerland Liquidation an.

Ein Jahr später gab es jedoch einen Lichtblick für das kleine Brunegg (874 Einwohnende und 390 Haushalte). Die Saviva AG kündete an, dass sie ihren Hauptsitz von Regensdorf nach Brunegg verlegen werde. Mit dem Umzug in das ehemallige «Lekkerland»-Gebäude startete die Gastro-Firma noch 2021. Seit Beginn dieses Jahres agiert die Saviva AG mit 240 Mitarbeitenden von Brunegg aus.

Die Steuereinnahmen bleiben für Brunegg wichtig

Zusammengefasst schätzt die Gemeindepräsidentin den Rechnungsabschluss als gut ein: «Die finanziellen Verhältnisse sind gemäss Kennzahlen genügend und die Vermögensverhältnisse als gut zu bezeichnen.»

Doch auch wenn dieser Abschluss mit einem Plus ausfiel, bleibt man in der kleinen Gemeinde vorsichtig: «Wir sind laufend daran, weiteres Sparpotenzial zu identifizieren.» Die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen habe nach wie vor einen wesentlichen Einfluss auf den zukünftigen Finanzhaushalt. «Ziel des Gemeinderates ist es, mit einem stabilen Steuerfuss das Haushaltsgleichgewicht zu erreichen.»

An der Gemeindeversammlung am 17. Mai werden sich die Bruneggerinnen und Brunegger zudem auch wieder mit ihrer Wasserbeschaffung befassen müssen. Nachdem sich die Gemeinde gegen den Beitritt zum Gemeindeverband «Wasser 2035» entschied, soll nun der bestehende Wasserlieferungsvertrag mit Othmarsingen erneuert werden.

Der erneuerte Vertrag soll per Januar 2023 in Kraft treten und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Markante Anpassungen gibt es nicht. Neu wird zwar eine Grundgebühr von 10'000 Franken erhoben, welche Brunegg zahlen muss, diese wird aber vollumfänglich an den tatsächlichen Bezug angerechnet. Brunegg wird auch weiterhin noch Wasser von Birr beziehen. «Wir wollten uns weiter absichern», sagt Vizegemeindepräsidentin Beatrice Zandonella Klingele.

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es zudem an der Front der geplanten 750-Jahr-Jubiläumsfeier der Gemeinde unter dem Motto «EIS Dorf wie keis». Bei dem Fest zum Start des Jubiläums dürfen sich die Gäste über eine Hütten-Festwirtschaft und eine synthetische Outdoor-Eisbahn freuen.