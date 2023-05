Brunegg Brillante Musikerinnen und Musiker setzen dem Pfingstfestival schwungvoll die Krone auf Mit dem Schlusskonzert «Des astres» ist das Pfingstfestival auf Schloss Brunegg zu Ende gegangen.

Auftritt von Felix Renggli, Gilles Vonsattel, Jürg Dähler und Sophie Lücke (von links). Bild: zvg/Raphael Dähler (Pfingstfestival Brunegg)

Die Atmosphäre auf Schloss Brunegg ist einzigartig. Das Pfingstfestival, künstlerisch geprägt vom Intendanten Jürg Dähler, öffnet es jeweils einem interessierten Publikum. Dieses Jahr spielte auch das herrliche Wetter mit.

Das Schlusskonzert vom Pfingstmontag fand in der Tenne statt. Diese historische Tenne ist grossartig umgebaut, der «moderne» Saal mit Schlossambiente eignet sich bestens für Kammermusik. Alle prägenden Persönlichkeiten dieses Festivals traten zum Schluss nochmals auf: die Sopranistin Sophie Klussmann, dieses Jahr Artiste étoile auf Schloss Brunegg, sang Lieder und eine unbekannte Konzertarie von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Stück für Sopran und Streichsextett arrangiert

Auch Philippe Racine, Composer in Residence, war persönlich anwesend und führte mit launigen Worten in sein Klavierstück «Des astres» ein, einem beeindruckenden astronomischen Zyklus für Klavier solo aus den Jahren 2003/04. Dem künstlerischen Leiter Jürg Dähler gelingt es immer wieder, interessante Künstlerinnen und Künstler für sein Pfingstfestival zu gewinnen.

Und man kann hier auch Spezielles entdecken. So wollte nach Dählers eigener Aussage die Sängerin Sophie Klussmann unbedingt einmal Mendelssohns ungedruckte Konzertarie «Che vuoi mio cor» singen. Jürg Dähler liess sich nicht zweimal bitten und arrangierte das Stück für Sopran und Streichsextett.

Das Beija-flor String Quartet. Bild: zvg/Raphael Dähler (Pfingstfestival Brunegg)

So kam man auf Schloss Brunegg in den Genuss einer späten Uraufführung. Mendelssohn hat ja keine Oper geschrieben, umso interessanter zu hören war die Dramatik dieser Arie. Sophie Klussmann vermochte deren Schmelz und Kraft hingebungsvoll umzusetzen, das Streichsextett entfaltete den passenden orchestralen Klang dafür.

Der Klang ist weicher und gedämpfter

Im Vergleich dazu wirkten die vier Lieder Mendelssohns, die seit jeher im Schatten von Schuberts und Schumanns Liedern stehen, eher etwas harmlos, aber dennoch schön. Das Klavier, das in der Tenne zur Verfügung stand, ist ein Fortepiano aus der Zeit Mendelssohns. Es ist noch nicht ganz so gross wie ein moderner Flügel, sein Klang ist entsprechend weicher und gedämpfter. Und die hohen und tiefen Register haben eine ganz eigene Farbe. Diese instrumentalen Eigenheiten kamen in der sprechenden Liederbegleitung von Gilles Vonsattel wunderbar zur Geltung.

Irene Abrigo und Jürg Dähler. Bild: zvg/Raphael Dähler (Pfingstfestival Brunegg)

Speziell war es schon, auf diesem historischen Instrument auch den modernen Klavierzyklus «Des astres» von Philippe Racine zu erleben. Dieses Stück mit seinem doppeldeutigen Titel – «Die Sterne» oder «Desaster» – wurde zum Motto für das gesamte Pfingstfestival gewählt. Philippe Racine geht darin an die Grenzen des Flügels, auch hat er, wie er selbst sagte, alle 88 Tasten für sein Stück miteinbezogen. Das historische Instrument hat aber noch nicht denselben Tastatur-Umfang, deshalb mussten ein paar Stellen angepasst werden.

Filigrane Sternschnuppen an Nachthimmel gezaubert

Der französische Pianist Éric Ferrand-N’Kaoua kam extra dafür angereist, er hat schon die Uraufführung und die CD-Einspielung von «Des astres» gespielt. Er balancierte den Klangraum, den Racine für seine Sternenmusik öffnet, mit aller Ruhe aus, um dann die eruptiven Akkorde und filigranen Sternschnuppen markant an den Nachthimmel zu zaubern. Ein faszinierendes Stück.

Den Kern der Streichergruppe bildete das Merel-Quartett, das die Matinee mit Mendelssohns frühem Streichquartett Es-Dur op. 12 eröffnete. Primgeigerin Mary Ellen Woodside führte das sehr homogen aufspielende Ensemble mit viel Spürsinn für Mendelssohns jugendlichen Geniestreich. Abgerundet wurde diese gelungene Mendelssohn-Matinee mit dem populärem Oktett op. 20, mit welchem die brillanten Musikerinnen und Musiker dem gesamten Festival schwungvoll die Krone aufsetzten.