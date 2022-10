Brunegg «Es ist ein Fest der Vielfalt»: Alle 38 raren Tierrassen unter einem Dach Am Wochenende stehen in der Vianco-Arena in Brunegg Capra-Grigia-Geissen neben Wollschweinen und Tauben der Rasse «Aargauer Weissschwanz». ProSpecieRara führt die Tier-Expo zum vierten Mal durch.

Die Capra-Grigia-Geissen kommen aus Hendschiken nach Brunegg. ProSpecieRara

Man kann gar nicht anders, als «Jöö» mindestens zu denken, wenn nicht gar auszurufen. Und das soll man auch. Denn seltene Tierrassen herzig zu finden, ist ein erster Schritt in Richtung Information. Das wiederum ist eines der Ziele der nationalen Schau gefährdeter Nutztierrassen, erläutert Philippe Ammann, Bereichsleiter Tiere bei ProSpecieRara.

Ein weiterer Grund ist, Menschen zu informieren, die in die Haltung und damit in die Erhaltung der seltenen Rassen einsteigen wollen. Zum vierten Mal findet deshalb in der Vianco-Arena in Brunegg die Tier-Expo der Schweizerischen Stiftung für die kulturhistorische und genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren statt, besser bekannt eben als ProSpecieRara.

Alle 38 Rassen, die sie als selten einstuft, stehen dieses Wochenende nebeneinander. Die Tiere bleiben in der Nacht vom Samstag, 8., auf den Sonntag, 9. Oktober, in ihren grosszügigen Gehegen und Volièren, laut Ammann schaut ein Nachtwächter regelmässig nach dem Rechten.

Auch Wollschweine werden in Brunegg zu sehen sein. ProSpecieRara

Aus der näheren Umgebung reisen etwa die Capra-Grigia-Ziegen an, die sonst in Hendschiken hausen, und die Pfauenziegen, die normalerweise in Schmiedrued gehalten werden. Von weiter weg kommen Pommerente, Fuchskaninchen, Wollschwein und Co.

Auch das Fleisch ist ein Thema

Zum ersten Mal dabei sind der «Aargauer Weisschwanz», der «Berner Gugger» und vier ihrer Kollegen: Sechs alte Taubenrassen wurden kürzlich in die Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere aufgenommen, ist einer Medienmitteilung von ProSpecieRara zu entnehmen. Die Tiere hätten eine landwirtschaftliche Tradition im Mittelland, heisst es weiter.

Taubenschläge unter dem Stalldach seien einst fester Bestandteil von Bauernhöfen gewesen. Dass die Vögel ihr Futter selber suchten, habe sie für die Haltung attraktiv gemacht. «Da die Tiere sehr fruchtbar sind, stellten sie zudem eine willkommene Bereicherung des Speisezettels dar, gerade in Krisenzeiten», heisst es. Denn, so ergänzt Ammann, auch das gehöre in den Themenbereich Nutztier: das Fleisch. Allerdings werden die seltenen Tierarten anders und vor allem in viel kleineren Mengen gehalten als das, was man sonst so kennt.

Zu Themen wie «Fleisch aus Gras – das Potenzial der Robustschafe», oder zur ganzheitlichen Verwertung, dem sogenannten «Nose to Tail», aber auch zur Haltung und Fütterung der Tiere an sich finden am Samstag und Sonntag Vorträge statt. «Es ist ein Fest der Vielfalt», bewirbt Ammann den Anlass. Auch Handwerker, Marktstände und mehr werden sich am Wochenende in Brunegg ansiedeln.