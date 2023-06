Brunegg Bürger will dem Bancomaten an den Kragen: Zu teuer und unnötig, findet er Wird nicht genug oft Geld bezogen, leistet die Gemeinde Brunegg einen Defizitbeitrag. An der Gmeind wird entschieden, ob sie das weiterhin tut – oder ob der Bancomat aufgegeben wird.

Der Automat bringe Kundschaft in die Bäckerei, argumentiert die Gemeinde. Ein Bürger bezweifelt das. Bild: Eva Wanner

Vielleicht schafft er es wieder, der Bancomat. Und zwar erneut Gesprächsthema Nummer eins zu sein an der Gemeindeversammlung in Brunegg. An der letzten Wintergmeind war er das schon. Und es wurde deutlich: An ihm scheiden sich die Geister.

Die Ausgangslage: Bancomaten werden nicht nur immer wieder einmal gesprengt, sie werden gerade in kleinen Gemeinden auch so immer seltener, weil sie nicht mehr rentieren. Umso überraschender, dass man in der 900-Seelen-Gemeinde Brunegg noch einen findet.

Allerdings: Dort hat sich der Gemeinderat bemüht, eine Bank zu finden, die einen solchen Automaten betreibt. Der Deal lautet, dass die Gemeinde einen Defizitbeitrag von maximal 2430 Franken pro Monat leistet, wenn nicht genügend oft Geld am Automaten bezogen wird.

Das lohne sich nicht, fand ein Bürger nun eben an der letzten Wintergmeind. Und wollte, dass an der nächsten über die Auflösung des Vertrags mit der Bank abgestimmt wird. Sein Antrag wurde nach Diskussionen knapp angenommen, mit 26 Ja- zu 23 Nein-Stimmen.

Deshalb stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner an der kommenden Gmeind vom Mittwoch, 7. Juni, nun über die Vertragsauflösung ab. Der Gemeinderat bleibt bei seiner Empfehlung: Bancomat behalten, er nütze der Bäckerei nebenan und werde gerade von den älteren Einwohnenden geschätzt.

42 Lampen werden umgerüstet

Abgestimmt wird an der Sommergmeind ausserdem über die Rechnung. Sie schliesst mit einem Plus von rund 430’000 Franken statt wie budgetiert mit einem Minus von 280’000 Franken.

Deutlich weniger ausgegeben als gedacht wurde für die Sanierung und Umgestaltung der Hauptstrasse. Rund 4,7 Millionen Franken hatte die Gmeind dafür dereinst gesprochen. Effektiv gebraucht wurden rund 880’000 Franken weniger.

60’000 Franken ausgegeben wird – bei einem Ja der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger – für die Strassenbeleuchtung. 42 Leuchten sollen auf LED umgerüstet werden.