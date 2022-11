Brunegg Bürger beobachtet Bancomaten, um herauszufinden, ob er sich für die Gemeinde lohnt Die Bauordnung, mehrere Kredite – all das gab zwar zu reden, aber nicht so sehr, wie der Bancomat neben dem Dorfladen. Nicht wegen einer möglichen Sprengung, sondern wegen den Kosten für die Gemeinde.

In Brunegg ist der Bancomat umstritten. Die Gemeinde beteiligt sich finanziell daran, das stört offenbar einige Bürger. Bild: Eva Wanner/ Aargauer Zeitung

Am meisten bewegt hat ein Thema, das gar nicht auf der Traktandenliste stand. Der Bancomat, eine Rarität in grösseren Gemeinden – ein Unikum in einer kleinen wie Brunegg. Jahrelang wurde versucht, wieder einen Laden ins Dorf zu bringen. Als mit der Schinznacher Bäckerei Lehmann eine Betreiberin gefunden wurde, hatte der Gemeinderat eben auch die Valiant überzeugt, einen Bancomaten zu installieren. Laden und Geldbezugsquelle stützen sich gegenseitig, ist Gemeindepräsidentin Ruth Imholz überzeugt.

Bei der Brunegger Bevölkerung wird der Nutzen aber hinterfragt. Ein Mann wollte an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend wissen, wie oft Geld bezogen wird. Da die Bank diese Daten nicht herausgibt, hat sich ein Brunegger kurzerhand selbst ans Werk gemacht. Über mehrere Tage hinweg hat er Automat und Laden während total 23 Stunden beobachtet. 38 Bargeldbezüger hat er notiert, 12 davon gingen in den Laden.

Dass der Automat die Gemeinde etwas koste (monatlich rund 400 Franken), sei unbestritten, sagte Imholz. Aber man könne nicht nur mit Zahlen argumentieren, es gehe darum, das Dorfzentrum zu stärken. Für den Automaten plädierte auch die Bäckereibetreiberin: 2021 seien 54 Prozent des Umsatzes mit Bargeld erzeugt worden. Der Bankomat sei sehr wichtig für den Laden.

Der Anfragesteller war nicht überzeugt. Er sprach von verschleuderten Steuergeldern und stellte den Antrag, an der nächsten Gemeindeversammlung über die Kündigung des Vertrags abzustimmen. Eine knappe Mehrheit von 26 Personen stimmte dem zu, 23 waren dagegen.

Dass niemand ins Feld führte, dass der Automat angesichts jüngster Ereignisse auch ein Risiko darstellen könnte, liegt an den einleitenden Worten der Gemeindepräsidentin. Bisher seien nur alte Automaten gesprengt worden, sagte sie, bei einem neuen würde das Geld eingefärbt und dadurch nutzlos. «Das wissen die auch.»

Gemeindehaus und Feuerwehrgebäude werden analysiert

Zu Reden gaben nicht die beiden grossen Kredite für Strassensanierungen (total über 700'000 Franken), sondern einer über lediglich 32'000 Franken. Das Traktandum, so erklärte Gemeinderat Michael van Toorn, beinhalte zwei Elemente. Einmal den Kiesfonds, der geäufnet wurde, um das frühere Abbauland zurückkaufen zu können. Da das nicht passierte, stehen 400'000 Franken zur Verfügung, die in «ein ökologisch sinnvolles und nachhaltiges Projekt, das einen Mehrwert generiert» investiert werden sollen. Auf der anderen Seite sind da die Gemeindeliegenschaften, die «ein gewisses Alter» haben.

In einem ersten Anlauf hätten 68'000 Franken investiert werden sollen, um mehrere gemeindeeigene Gebäude auf ihren Zustand zu analysieren. Die Gmeind lehnte das ab, das Projektierungsteam setzte sich mit den Hauptwortführern erneut zusammen und beschloss: Der Kredit wird halbiert, dafür werden nur Gemeindekanzlei und Feuerwehrlokal unter die Lupe genommen. Trotz Skepsis kam das Geschäft mit grossem Mehr durch.

Angst vor hohen Mauern

Nach Zusatzschlaufen konnte nun endlich über die neue Bau- und Nutzungsordnung abgestimmt werden. Sauer stiess die neue Wohnzone «W2+» auf – offenbar wegen eines Missverständnisses. Ein Mann befürchtete, dass das nach oben quasi offen ist; er also bald neben meterhohen Mauern leben würde. Er wurde beruhigt: Bei «W2» beträgt die maximale Gesamthöhe 11 Meter, bei «W2+» sind es 11 Meter und 50 Zentimeter. So können entweder zwei Vollgeschosse und ein Attika gebaut werden oder aber gleich drei Vollgeschosse. Wirklich beruhigt war der Mann nicht, auch andere enervierten sich ob der neuen Zone. Dennoch kam das Geschäft mit nur 5 Gegenstimmen durch.

Weil Gemeindepräsidentin Ruth Imholz (links) zurücktritt, übernimmt Vizepräsidentin Beatrice Zandonella interimistisch das Amt bis zur Neuwahl. Bild: Fritz Thutr

Zum Schluss verabschiedete sich Ruth Imholz; nach zehn Jahren im Gemeinderat und neun als Präsidentin nimmt sie den Hut. Sie blicke gerne auf die Zeit zurück: «Es war schön, mit meiner eigenen Art einen Beitrag leisten zu dürfen für Brunegg und die direkte Demokratie.» Sie wurde verdankt, beklatscht und durfte nach einer intensiven letzten Gemeindeversammlung das Zepter an Vize- und Interimsgemeindepräsidentin Beatrice Zandonella Klingele übergeben. Das Präsidium wird nächstes Jahr gewählt. Neuer Gemeinderat ab 1. Januar wurde Emmanuel Jaggi.