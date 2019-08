Am Dienstagnachmittag stellte ein Nachbar an der Gartenstrasse in Lenzburg fest, dass aus einem Einfamilienhaus Rauch aufstieg. Er reagierte rasch und alarmierte die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Regio Feuerwehr Lenzburg und die Kantonspolizei rückten vor Ort aus. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Seon-Egliswil alarmiert.



Die Einsatzkräfte fanden keine Hinweise, dass sich im Haus noch Menschen befanden. Die Feuerwehr begann daher umgehend mit dem Löscheinsatz. Wie sich später herausstellte, waren die zwei Bewohner ausser Haus.



Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Der Brand dürfte gemäss ersten Erkenntnissen in einem Hobbyraum ausgebrochen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100'000 Franken geschätzt.