Vom Brand betroffen war ein im Bau befindliches und daher noch unbewohntes Einfamilienhaus am Tulpenweg in Niederlenz.

Mehrere Augenzeugen bemerkten am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr dichten Qualm und alarmierten die Feuerwehr. Als diese wenig später eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude.

Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle brachte, zog dieser den aus Holz-Fertigelementen errichteten Neubau stark in Mitleidenschaft. Nach ersten Erkenntnissen sei von einem Totalschaden auszugehen, schreibt die Polizei.

Am Gebäude waren am Samstag noch Arbeiten ausgeführt worden. Eine Fahrlässigkeit in diesem Zusammenhang stehe bei den Ermittlungen als Brandursache im Vordergrund.





