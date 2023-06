Boniswil/Leutwil Wegen Wasserleitungsbruch: Die Leutwilerstrasse ist voraussichtlich bis Donnerstagmorgen gesperrt Der Durchgangsverkehr ab Kreisel Boniswil bis zur Kreuzung Leutwil muss umgeleitet werden.

Durchgeführt werden die Reparaturarbeiten von ortsansässigen Unternehmen sowie der Gemeinde. Themenbild: Hanspeter Schiess

Die Wasserleitung ist gebrochen in der Leutwilerstrasse in Boniswil. Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstagabend, sagt Daniel Hunziker, Werkführer/Brunnenmeister beim Bauamt Boniswil. Die Strasse ist deshalb für den Durchgangsverkehr gesperrt ab dem Kreisel Boniswil bis zur Kreuzung Leutwil.

Nur die Fussgänger können die Baustelle passieren. Der öffentliche Bus wird über eine Quartierstrasse umgeleitet. Alle anderen Verkehrsteilnehmenden gelangen via Hallwil und Dürrenäsch nach Leutwil, antwortet Hunziker auf die Frage nach einer Umleitung. Ins Wynental sei die Route über Beinwil am See zu wählen.

Gesperrt bleibe die Leutwilerstrasse voraussichtlich bis Donnerstagmorgen, sagt Hunziker . Ausgeführt werden die Reparaturarbeiten von ortsansässigen Unternehmen sowie der Gemeinde Boniswil. (mhu)