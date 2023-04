Boniswil «Wenn nötig, müssen Ranger Bussen verteilen können»: Auch Pro Natura fordert Sperrung des Aabachs Die Gemeinde Boniswil erhält Schützenhilfe. Zum Wohl von Sumpfrohrsängern, Schmetterlingen, Orchideen und Co. soll nicht nur das Land, sondern auch das Gewässer geschützt werden.

Der Aabach wird von Freizeitsuchenden überschwemmt. Nach der Gemeinde Boniswil fordert auch Pro Natura, das Gewässer, das durch ein Schutzgebiet führt, zu sperren. Bild: zVg

Als paradox bezeichnet der Boniswiler Gemeinderat die Situation. Links und rechts das grösste Flachmoor im Kanton Aargau, geschütztes Gebiet. Mittendurch der Aabach, auf dem reger Verkehr herrscht, sich Gummiböötler und Stand-Up-Paddler kreuzen.

Die Gemeinde bittet den Kanton deshalb darum, auf dem Aabach ein ganzjähriges Verbot für die diversen Wasserfahrzeuge zu erlassen. Unterstützung erhält Boniswil von der Seeuferschutzkommission – und nun auch von Pro Natura.

«Als öffentliches WC und Picknick-Platz benützt»

Pro Natura Aargau-Geschäftsführer Matthias Betsche aus Möriken-Wildegg hat in seiner Eigenschaft als GLP-Grossrat mit vier Ratskollegen eine Interpellation zum Thema eingereicht. Konkret ging es darum, wie es dem Sumpfrohrsänger (Vogel des Jahres) und den anderen auf feuchte Lebensräume angewiesenen Vogelarten im Aargau geht.

Der Sumpfrohrsänger ist der Vogel des Jahres 2023. Bild: Mko-Pd

Nicht gut, ist der Antwort des Regierungsrats zu entnehmen. Darin heisst es auch: «Störungen durch Erholungssuchende (Fussgänger, Biker, Boote etc.) sowie durch frei herumlaufende Hunde und streunende Katzen wirken sich ebenfalls negativ auf den Brutbestand der Arten aus.» Pro Natura ergänzt, dass die Regeln in der Schutzzone nicht immer beachtet würden. Das Gebiet werde «oft als öffentliches WC und Picknick-Platz benützt».

Pufferzone soll Schutz bieten

Die Konsequenz ist klar: «Pro Natura Aargau fordert, dass der Sumpfrohrsänger mit einer Pufferzone am Aabach im Boniswiler Ried vor Störungen geschützt wird», heisst es in der Mitteilung. Solche Zonen seien gesetzlich vorgesehen.

Die Naturschutzorganisation schreibt weiter, zwar sei der Aabachabschnitt zwischen Schloss und See zum Schutz der Brutvögel mehrere Wochen für Wasserfahrzeuge und Schwimmkörper gesperrt. Betsche wird aber mit den Worten zitiert: «Die sensible Vogelwelt des Rieds hält sich nicht an unseren menschlichen Kalender: Sie würde gerne auch vor dem 1. April und nach dem 30. Juni am Aabach im Boniswiler Ried leben können.»

Sumpfrohrsänger, seltene Schmetterlinge und Orchideen brauchen Schutz, so Betsche weiter. «Dies erreichen wir mit einer Sperrung des Aabachs durch das Schutzgebiet.» Ausserdem sei darauf zu sensibilisieren, Abfall nicht im umliegenden Landwirtschaftsland oder Ried liegen zu lassen. «Wenn nötig, müssen Ranger vor Ort Bussen verteilen können», fordert er - was heute rechtlich noch nicht möglich ist.