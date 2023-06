Boniswil Umzug, Feuershow und ein Mehrwegbecher-Konzept am Jugend- und Dorffest Am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, feiert Boniswil mit diversen Aktivitäten.

Das Jugend- und Dorffest in Boniswil – im Bild der Umzug von 2019 – bietet ein vielfältiges Programm. Bild: Urs Helbling

Die Schulhausglocke bimmelt um 17.55 Uhr am Freitagabend, 30. Juni, das Jugend- und Dorffest in Boniswil ein. Und fünf Minuten später wird es offiziell eröffnet durch die Alphorngruppe Hallwilersee. Am Samstagmorgen, 1. Juli, gehts dann ganz früh los: mit drei Böllerschüssen um 6 Uhr. Um 10 Uhr findet der Umzug statt, um 11.45 Uhr eine Ansprache durch den Gemeinderat, wie es im Programm heisst. Ob der Festumzug wirklich stattfindet und was bei Schlechtwetter geplant ist, wird auf www.boniswil.ch kommuniziert. Darbietungen und Unterhaltungsprogramme folgen, um 23 Uhr lockt dann eine Feuershow: «Barockes Lauffeuer von Bruno Fischer mit Musik vom Pulverlicht Trio», heisst es im Programm.

Die Festbeizen und der Lunapark beim Schulhaus sind bei jedem Wetter offen am Freitag zwischen 18 und 24 Uhr und am Samstag zwischen 12 Uhr mittags und 2 Uhr morgens. Der Umwelt zuliebe setze Boniswil ausserdem auf ein Mehrwegbecher-konzept, der Pfand beträgt zwei Franken. (ewa)