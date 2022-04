Boniswil Rainer Sommerhalder ist der Ammann, der nicht kandidierte: «Lokalpolitiker sollte den persönlichen Nutzen nicht in den Fokus stellen» Der Boniswiler Gemeindeammann Rainer Sommerhalder ist seit gut dreieinhalb Monaten im neuen Amt. Er spricht über die Alliswiler «Staumauer», die Eigenverantwortung der Boniswiler und wie es nach der geplatzten Feuerwehrfusion weitergeht.

Nach fünf Jahren im Gemeinderat wurde Rainer Sommerhalder auch Gemeindeammann in Boniswil. Sandra Ardizzone

Rainer Sommerhalder war gerade auf einer 10-tägigen Wanderung durch Frankreich, als er erfuhr, dass 171 Boniswilerinnen und Boniswiler ihn für den Posten als Gemeindeammann gewählt hatten. Das absolute Mehr lag bei 156 Stimmen. Sommerhalder hatte es im ersten Wahlgang geschafft. Der Krux an der Sache: Der 53-Jährige, der zu dieser Zeit seit fünf Jahren im Gemeinderat sass, hatte sich für das Amt des Gemeindeammannes nicht zur Verfügung gestellt.

In Boniswil kandidierten bei den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen September nur zwei bisherige Gemeinderäte wieder: Monika Hermann (parteilos) und Rainer Sommerhalder (Zukunft Boniswil). Beide entschieden sich gegen eine Kandidatur für das Amt des Ammanns. Und auch von den drei neu Kandidierenden traute sich niemand die Herausforderung zu, Gemeinderat und Ammann zu sein. «Verständlicherweise», sagt Sommerhalder. «Monika Hermann und ich haben im Vorfeld besprochen, dass wir abwarten, wer im ersten Wahlgang mehr Stimmen macht und ob wir überhaupt Stimmen machen.» Dass er im ersten Wahlgang gewählt würde, habe er jedoch nie erwartet.

Wieso er nicht Ammann werden wollte

Der erste Gratulant sei ein Aargauer Regierungsrat gewesen. «Er betonte, dass ich das Amt übernehmen müsse, da ich gewählt wurde.» Der entscheidende Grund, die Wahl anzunehmen, war für Sommerhalder aber die Logik. «Wenn ich es nicht mache, wer dann sonst?» Dass er nicht im Vorhinein kandidiert habe, hatte einen Grund. «Ich stelle relativ hohe Anforderungen an mich, wenn ich etwas mache.» So habe er in seinem Leben nicht viele verschiedene Sachen gemacht, fügt er an. Er sei beispielsweise seit 34 Jahren beim gleichen Arbeitgeber (bei CH Media, Herausgeberin dieser Zeitung) und habe 20 Jahre in den Unihockeyverein investiert. «Wenn ich etwas mache, dann richtig, mit Leidenschaft und dem entsprechenden Zeitaufwand.» Dass er das Amt des Gemeindeammanns neben seiner beruflichen Tätigkeit ausüben könnte, bezweifelte er.

Inzwischen ist Sommerhalder seit gut dreieinhalb Monaten Gemeindeammann in Boniswil. In dem Sitzungszimmer im Gemeindehaus Boniswil war Sommerhalder schon vor 25 Jahren. «Hier wurden meine Frau und ich vom damaligen Gemeindeschreiber Rudolf Holliger getraut», erzählt er. An der Wand hängt ausserdem die Visualisierung des Projektes, das in der Gemeinde seit eineinhalb Jahren für Aufregung sorgt: die «Staumauer». Für ihn sei das Projekt in seiner redimensionierten Form keine Bausünde, sagt Sommerhalder. Das liege auch daran, dass der Gemeinderat die erste Form des Bauprojektes abwies.

Dank des «Gummi-Paragrafen» Bausünden verhindern

Tun kann dies der Gemeinderat auch dank des «Gummi-Paragrafen», wie ihn Sommerhalder nennt. Darin steht, dass der Gemeinderat entscheiden kann, ob ein Bauprojekt in die Umgebung passt, unabhängig von Grösse und Form der Baukörper. «Wir haben Bauherrschaften schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Projekte in ihrer gewünschten Form nicht bewilligungsfähig sind. Das werden wir auch weiterhin tun, unabhängig davon, wie die Abstimmung zur Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung am 15. Mai ausfällt.» Der Ammann ist der Meinung, dass die jetzige BNO «verhebt». Eine zusätzliche Begrenzung der Höhe und Länge der Bauobjekte sieht er nicht als zielführend an. «Jede Parzelle muss individuell beurteilt werden.»

Dass Bauland nicht überbaut wird, kommt für ihn jedoch nicht in Frage. «Es kann nicht die Aufgabe des Gemeinderates sein, so etwas zu verhindern. Unser Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass etwas gebaut wird, hinter dem wir stehen können.» Doch auch die Bevölkerung von Boniswil nimmt er in die Pflicht. So sagt der Ammann:

«Die Bauvorhaben, die derzeit oder künftig in Alliswil in Planung sind, sind alle auf Parzellen von Einheimischen, die oft auch selbst vor Ort wohnen. Sie müssen entscheiden, ob ihnen die Rendite oder die Wohnlichkeit wichtiger ist. Auch sie tragen eine Verantwortung, wie sie Profit machen.»

Die Individualität hintanstellen und für die Region denken, eine Erwartung, die Sommerhalder an sich und den Boniswiler Gemeinderat hat. «Wir leben in einer Gesellschaft, in der der persönliche Nutzen immer zuerst geprüft wird, wir Lokalpolitiker sollten das nicht auch in den Fokus stellen.» Genau so solle man nicht immer nur an heute denken, sondern auch, was ein Projekt der Region in zehn Jahren bringen könne. «Mir ist es lieber, wenn es an einer Gemeindeversammlung eine Niederlage gibt und die Anerkennung vielleicht viel später erfolgt», sagt er.

Immer gut, wenn Boniswil einen Platz am Tisch hat

Er habe auch das von Seon initiierte Fusionsprojekt begrüsst. «Ich persönlich wäre dafür gewesen, beim Projekt dabei zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war es vor allem als Zusammenarbeit definiert, mit der Möglichkeit einer Fusion. Wenn regionale Lösungen gesucht werden, ist es immer gut, wenn Boniswil mit am Tisch sitzt.» Die Gemeinde Boniswil selbst habe momentan keine konkreten Fusionsprojekte in der Pipeline, sagt der Gemeindeammann. «Wir haben aber die Philosophie, sinnvolle Zusammenarbeiten mit anderen Gemeinden zu suchen.»

Nicht beendet ist in Boniswil deshalb auch die Diskussion um die Feuerwehrfusion. Bevor weitere Entscheidungen getroffen werden, werde zuerst aber die Basis befragt. «Wir treffen uns am 2. Mai mit allen Mitgliedern der Feuerwehr Boniswil-Hallwil, um zu hören, was sie möchten.» Die Eigenständigkeit der Feuerwehr Boniswil-Hallwil ist dabei eine der drei verschiedenen möglichen Varianten. «Sollte eine Fusionsvariante Boniswil in den ersten Jahren teurer als bisher kommen, wäre das allein für uns kein Grund, Nein zu sagen.» Dass das Wohl der Region wichtig sein, spüre er auch anhand der Stimmung im Gemeinderat. «Wir werden nie diejenigen sein, die sich nur die Frage stellen: ‹Was bringt uns das?› Wir werden immer versuchen, weiter zu denken», sagt der Boniswiler Gemeindeammann.