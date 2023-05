Boniswil «Nicht mehr konkurrenzfähig»: Deshalb revidiert die Gemeinde das Personalreglement Der Markt für das Personal in öffentlichen Verwaltungen ist stark eingebrochen, hält der Gemeinderat Boniswil fest – und handelt.

Blick auf das Gemeindehaus: Der Gemeinderat soll neu einen Handlungsspielraum erhalten, um kleinere Schwankungen im Personalbestand auffangen zu können. Bild: Britta Gut

Die Gemeinde Boniswil will eine attraktive Arbeitgeberin sein – und schafft deshalb ein flexibles und modernes Personalreglement. Dieses steht an der Gemeindeversammlung zur Diskussion und soll auf Beginn des kommenden Jahres in Kraft gesetzt werden.

Das geltende Personalreglement wurde 2001 beschlossen. «Seither hat sich einiges verändert», stellt der Gemeinderat fest. Der Ferienanspruch inklusive Vaterschaftsurlaub soll nun, als eine der wichtigsten Änderungen, dem kantonalen Personalrecht angepasst werden. Heute sei Boniswil nicht mehr konkurrenzfähig, so der der Gemeinderat. In Zeiten des Fachkräftemangels müssten Anreize geschaffen werden. Denn der Markt für das Personal in öffentlichen Verwaltungen sei stark eingebrochen und unter den Gemeinden bestehe ein grosser Wettbewerb.

Über 323’000 Franken besser als erwartet

Aktualisiert und den derzeitigen Verhältnissen angepasst werden ebenfalls die drei Anhänge: Stellenstruktur, Lohnstruktur und Stellenplan. Apropos Stellenplan: Der Gemeinderat soll neu einen Handlungsspielraum von rund 10 Prozent pro Verwaltungseinheit erhalten, um kleinere Schwankungen im Personalbestand auffangen zu können. «Selbstverständlich werden in Zukunft neu geschaffene Stellen und Pensenerhöhungen im grösseren Umfang der Gemeindeversammlung zur Genehmigung unterbreitet», hebt der Gemeinderat hervor. Es gehe bei der Kompetenzdelegation lediglich darum, eine grössere Handlungsfreiheit bei Personalmutationen sowie bei veränderten Situationen und Aufgaben zu erlangen.

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Dienstag, 6. Juni, über die Kreditabrechnung «Wasserleitungserneuerung und Ausbau Rohranlage Alte Leutwilerstrasse», eine Einbürgerung sowie die Gemeinderechnung 2022. Diese schliesst mit einem Plus von fast 150’400 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von knapp 173’200 Franken. (mhu)