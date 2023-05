Boniswil Lob für Fachwissen und Sachverstand: Gabi Lauper Richner engagiert sich seit Vierteljahrhundert für Regionalplanung An der Vorstandssitzung des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) ist Gabi Lauper Richner für ihren grossen Einsatz geehrt worden.

Gabi Lauper Richner kann von LLS-Präsident Daniel Mosimann ein Präsent entgegennehmen. Bild: mhu

Mit Herzblut setzt sich Gabi Lauper Richner für die regionale Entwicklung und Zusammenarbeit ein – seit 25 Jahren mit ihrer damaligen Wahl in den Gemeinderat Niederlenz. 2011 wurde sie als Präsidentin des Regionalplanungsverbands Lenzburg-Seetal gewählt, der Vorgängerorganisation des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS). In diesem ist sie seit 2013 Vorsitzende der Kerngruppe Regionalplanung.

An der Vorstandssitzung am Mittwochabend im Saalbau in Boniswil durfte sie zu ihrem Jubiläum ein Bild als Präsent entgegennehmen von Daniel Mosimann, LLS-Präsident und Stadtammann von Lenzburg. Gabi Lauper Richner arbeite sehr viel und umsichtig, mit grossem Fachwissen und Sachverstand, sei immer bestens vorbereitet, hielt Mosimann fest. Raumplanung, Verkehr und Landschaft seien Themen, die ihr wichtig seien, aber auch das kantonsübergreifende Entwicklungskonzept Seetal (KEK). Sie pflege den Austausch, versuche Hürden abzubauen.

«Zielbild 2023+» beschäftigt an der Strategieklausur

Wie positioniert sich der LLS in den kommenden Jahren, wie richtet sich der Verband aus? Der Prozess unter dem Titel «Zielbild 2023+» wird Mitte Juni an einer Strategieklausur intensiv beschäftigen.

Themen gab es andere an der Vorstandssitzung. Hingewiesen wurde auf die Vorteile der digitalen Publikationsplattform «amtliche-nachrichten.ch» und informiert wurde über das Pilotprojekt «Schatten für Kinder und Klima». Ziel sei es, gemeinsam mit den Gemeinden Bäume als natürlichen Sonnenschutz zu pflanzen im öffentlichen Raum, sagte Liliane Keller Würmli, Leiterin Kommunikation und Fundraising bei der Krebsliga Aargau.

Pirmin Kohler aus Dintikon wurde als Mitglied der Kerngruppe Politik gewählt, René Räber aus Meisterschwanden als Revisor. Mit Dankesworten und einem Gutschein aus dem Vorstand verabschiedet wurde Peter Brütsch, der als Vizeammann von Bettwil zurücktreten wird.