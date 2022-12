Boniswil Kosten für die Sanierung der Seetalbahn sind massiv gesunken Der Kanton teilte der Gemeinde 2019 mit, dass sie Zusatzkosten von 330'000 Franken für die Sanierung der Seetalbahn übernehmen müsse. Die Schlussrechnung ist jetzt aber viel tiefer.

Die Sanierung der Seetalbahn verursachte Mehrkosten. Für Boniswil aber weniger als erwartet. Michael Küng

Ein Schreiben, das im September 2019 in Boniswil ankam, erhitzte die Gemüter. Darin informierte der Kanton die Gemeinde, dass beim Projekt «Sanierung Seetalbahn» Mehrkosten entstanden seien, an denen sich Boniswil mit rund 330'000 Franken beteiligen müsse. Die Gemeinde wehrte sich dagegen. Im Grossen Rat wurde im November über den Zusatzkredit für 1,65 Millionen Franken abgestimmt. Der damalige Boniswiler Ammann und FDP-Grossrat Gérald Strub versuchte vergeblich, eine Verschiebung von 755'741 Franken zu Lasten des Kantons durchzubringen. Der Antrag wurde abgelehnt und der Zusatzkredit bewilligt.

Über zwei Jahre später traf eine Mail vom Kanton in Boniswil ein. Darin stellte er die Projektabschlussrechnungen zu. «Das Gesamttotal der beiden Schlussrechnungen beläuft sich auf rund 68'000 Franken», schreibt die Gemeinde. Auf Rückfrage hin sei bestätigt worden, dass keine weiteren Kosten auf Boniswil zukommen werden. Mit der Bezahlung könne ein «Jahrhundertwerk» abgeschlossen werden.

Simone Britschgi, Mediensprecherin vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt, erklärt, wie es zur tieferen Rechnung kam. Das Projekt «Sanierung Seetalbahn» bestehe im Kanton Aargau aus drei Etappen. «Die Gemeinde Boniswil hat sich primär an den Kosten der dritten Etappe (Eigentrassierung Boniswil) zu beteiligen.» In dieser Etappe habe man eine nicht mehr benötigte grössere Landparzelle hinter dem Bahnhof Boniswil in den kantonalen vorsorglichen Landerwerb umbuchen können. Als die Botschaft für den Zusatzkredit erstellt wurde, war deren Verwendung noch unklar.

Boniswil verzichtete im Dezember 2020 auf den Kauf der Parzelle. Diese verbleibt im Eigentum des Kantons respektive der Spezialfinanzierung Strassenrechnung. Zusammengefasst: «Weil man Land in den Topf der Spezialfinanzierung Strassenrechnung umgebucht hat, wurde es für die Gemeinde Boniswil günstiger», sagt Britschgi.