Boniswil Kanton will Alliswiler Haltestelle aus dem Richtplan streichen, Gemeinde und Verband wehren sich Boniswil möchte in der Zukunft eine zweite Haltestelle für die Seetalbahn im Dorf. Der Kanton hingegen möchte diese mit der Revision aus dem Richtplan streichen. Auch weil das Boniswiler Stimmvolk eine Investition für die Haltestelle vor 12 Jahren ablehnte.

Der Boniswiler Dorfteil Alliswil soll mit einer Haltestelle besser erschlossen werden. Beim Kanton ist man dagegen. Michael Küng

Von Lenzburg her schlängelt sich der «Seetaler» durch Seon und entlang des Hallwilersees in Richtung Luzern. Dabei hält die Bahn oft, weshalb sie bei Passagieren, denen es schnell gehen muss, auch nicht sonderlich beliebt ist. Der «Seetaler» erhitzt die Gemüter regelmässig. Zum einen, wenn die Bahn saniert wird. Oder dann, wenn zusätzliche Haltestellen zur Diskussion stehen. Dass dies einen langen Atem braucht, zeigt das Beispiel von «Seon Nord»: Von der Idee für eine Haltestelle bis zur Umsetzung ging es 19 Jahre. Im Seetal gibt es aber noch eine weitere potenzielle Haltestelle, über die seit weit über einem Jahrzehnt diskutiert wird – im Boniswiler Ortsteil Alliswil.

Vor rund zwölf Jahren kam die Haltestelle sogar mal an die Boniswiler Urne. Als einzige Gemeinde im Aargau wurde in Boniswil im Rahmen der Sanierung das Bahntrassee verschoben. Im südlichen Dorfteil Alliswil, wo der alte und der neue Gleisverlauf zusammenkommen, wurde auf Plänen der mögliche Standort einer neuen Haltestelle eingezeichnet. Einige Boniswiler waren der Ansicht, dass es sinnvoll wäre, gewisse bauliche Vorkehrungen für die zukünftige Haltestelle zu treffen. An der Sommergmeind beantragten sie, dass 50'000 bis 100'000 Franken für Vorarbeiten einzusetzen seien, dies wurde aber knapp abgelehnt. Ein paar Alliswilerinnen und Alliswiler sammelten genügend Unterschriften für ein Referendum. Doch dreiviertel der Stimmenden schickten das Referendum bachab.

Boniswiler Ammann will die Alliswiler Haltestelle

Zum heutigen Zeitpunkt steht die Alliswiler Haltestelle im Kantonalen Richtplan – noch. Mit der neusten Revision des Richtplanes soll sie entfernt werden. Ein Entscheid, den der Boniswiler Ammann Rainer Sommerhalder nicht begrüsst. Er begründet wieso: «Alliswil ist der einzige Dorfteil am Hallwilersee, der nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist.» Durch die Bautätigkeit im Dorfteil werde die Einwohnerzahl und damit auch das Bedürfnis nach Anbindung an den öffentlichen Verkehr zudem relevant gesteigert, erklärt er.

Der Ammann spricht auch das Problem der Parkplatznot im Sommer rund um den See an. «Alliswil würde die SBB-Haltestelle auf Aargauer Boden in kürzester Gehdistanz zum See bieten.» Nicht zuletzt hätten auch die Jugendlichen einen Vorteil: «Die Boniswiler Bezirksschülerinnen und -schüler müssen neu nach Seon zur Schule. Alliswil ist das am weitesten vom Schulstandort entfernte Gebiet», so Sommerhalder.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Unterstützt wird Boniswil auch durch den Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg-Seetal. Der Gemeindeverband hat eine Stellungnahme eingereicht. In welcher sie sich für den Erhalt der Haltestelle im Richtplan einsetzen. Die Abteilung Raumentwicklung des Kanton Aargau bestätigt, dass die Haltestelle mit der Revision aus dem Richtplan wegfallen soll. «Sie ist im aktuellen Richtplan von 2011 noch als Zwischenergebnis für eine ‹allfällige spätere Ergänzung des Schienennetzes› aufgeführt», heisst es. Zwischenzeitlich seien Abklärungen und Entscheide gefolgt, die gegen die Festsetzung der Haltestelle im Richtplan sprechen. Unter anderem die abgelehnte Vorinvestition seitens Gemeinde sowie die Beurteilung durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt und des Bundesamts für Verkehr im Jahr 2017. Zudem wurde der Entscheid, diese Haltestelle nicht mehr weiterzuverfolgen, bereits ins Mehrjahresprogramm ÖV 2020 integriert und dort vom Grossen Rat beschlossen.

Das letzte Wort ist im Fall der Haltestelle von Alliswil noch nicht gesprochen: «Der Richtplan war jetzt in der Mitwirkungsphase. Die Stellungnahme der Gemeinden und Verbände werden von den zuständigen Fachstellen beurteilt und an den Regierungsrat weitergegeben. Die Entscheidung, ob und wie der Richtplan aktualisiert wird, trifft der Grosse Rat voraussichtlich im ersten Quartal 2023», heisst es seitens der Abteilung Raumentwicklung.