Boniswil Erfreulicher Start für den Kulturplatz Dörflistrasse 1: So geht es weiter mit Ausstellungen und Workshops Die Historische Vereinigung Seetal und Umgebung präsentiert ein vielfältiges Programm bis Ende Jahr.

Das altehrwürdige Sandmeierhaus ist restauriert worden. Das Bild entstand Anfang Mai 2022. Bild: Alex Spichale

Der Start ist geglückt im neuen Kulturplatz Dörflistrasse 1: Die Workshops ab diesem Mai kamen an, stiessen auf reges Interesse. Auch für den Rest des Jahres hat die Historische Vereinigung Seetal und Umgebung ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt im Ökonomieteil des altehrwürdigen Bauernhauses oberhalb des Hallwilersees in Boniswil, dem sogenannten Sandmeierhaus.

Im Rahmen des Seetaler Poesiesommers ist die Ausstellung «L’aua es blaua: Wasser heisst auf Vallader aua. Und Wasser erscheint uns blau» geplant der Künstlerinnen Regula Verdet-Fierz (Guarda) und Anja Mikulikova (Langenthal) am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September. Am gleichen Wochenende finden die Europäischen Tage des Denkmals statt. Zu erfahren ist im Sandmeierhaus dabei einiges über die Bau-, Besitzer- und Wirtschaftsgeschichte des restaurierten, denkmalgeschützten Gebäudes.

Tücher, Taschen und T-Shirts gestalten

Um die Strohindustrie geht es am Sonntag , 17. September. Boniswil ist Gastgemeinde am «Erzähltal»-Wochenende. Stroh- und Rosshaar-Kunst wird präsentiert, Strohsterne können unter Anleitung gleich selbst hergestellt werden. Am Sonntag, 15. Oktober, werden in der Indienne-Druckwerkstatt dann Baumwolltücher und Taschen, Karten und Geschenkpapier gestaltet sowie T-Shirts bedruckt. Ausserdem besteht die Gelegenheit, Kräutersalben und verschieden Sirupsorten zu produzieren.

Rechtzeitig zur Adventszeit können schliesslich Strohsterne verschiedener Arten und Grössen hergestellt werden am Samstag, 11. November. Und am Mittwoch, 20. Dezember, wird das Adventsfenster eröffnet im Sandmeierhaus.

Vor über 100 Jahren durch Lehrer gegründet

Eingespannt ist die Historische Vereinigung Seetal und Umgebung überdies an den Dorfjubiläen in Sarmenstorf am 2. und 3. September sowie in Leutwil am 21. Oktober. Weitere Informationen unter www.hvseetal.ch.

Die Historische Vereinigung Seetal entstand aus der Historischen Vereinigung Seengen, die im September 1922 durch den Seenger Bezirkslehrer Dr. Reinhold Bosch gegründet worden war. Nach dem Einbezug angrenzender Gebiete wurde sie schliesslich zur Historischen Vereinigung Seetal und Umgebung in ihrer heutigen Form.