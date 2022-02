Boniswil Boniswils letzte Beiz bleibt weiterhin geschlossen: «Das ‹La Deliziosa› bleibt im Dornröschenschlaf» Im Mai 2019 hat das Restaurant La Deliziosa im Zentrum von Boniswil seine Türen wegen eines Umbaus geschlossen und öffnete in der Zwischenzeit nur für wenige Wochen. Besitzer Giuliano Caranci erklärt die Hintergründe.

Das Restaurant La Deliziosa im Zentrum von Boniswil wird seine Türen für Restaurantgäste auch auf weiteres nichts öffnen. Anja Suter

Das grosse gelbe Gebäude, welches im Herzen von Boniswil steht, dürfte Liebhaberinnen und Liebhaber von italienischem Spezialitäten vertraut sein. Seit 2003 bewirtet Giuliano Caranci zusammen mit seinem Team die Gäste im «La Deliziosa». Die Gaststube war in den vergangenen Jahren stets gut besucht. Doch im Mai 2019 schloss das letzte Restaurant in Boniswil seine Türen aufgrund eines Erfrischungsumbaus von Restaurant und Hotelzimmern, hiess es damals. Die Wiedereröffnung wurde mehrmals verschoben.

Caranci erklärte gegenüber der AZ im Oktober 2019, dass die Sanierung des Altbaus grössere Ausmasse angenommen habe, als ursprünglich geplant und dass das «La Deliziosa» in naher Zukunft wieder aufgehe. Wer heute bei Google nach dem Restaurant sucht, erhält von der Suchmaschine die Information, dass das Restaurant dauerhaft geschlossen sei.

«Eine Beiz im Dorf ist so etwas wie die Seele einer Gemeinde»

Auch bei der Gemeinde Boniswil herrscht Unwissen darüber, wie es mit der Beiz weitergeht. «Es gab im Winter 2019/20 eine Sitzung mit dem Gemeinderat. Aber die dort abgegebenen Aussagen zur Wiedereröffnung erwiesen sich als Schall und Rauch», sagt der Boniswiler Gemeindeammann Rainer Sommerhalder. Für kurze Zeit sei die Rede davon gewesen, dass anstelle des Restaurants eine Tankstelle mit Shop entstehe. «Konkrete Fakten dazu waren mir als damaliger Gemeinderat aber nicht bekannt», sagt Sommerhalder.

Der Gemeinderat Boniswil habe als Reaktion auf diese Gerüchte sehr schnell signalisiert, dass er ein solches Projekt nicht gutheissen werde. Seitens des Gemeinderats sei klar, dass man sich ein Restaurant für Boniswil wünsche. «Eine Beiz im Dorf ist so etwas wie die Seele einer Gemeinde», so der Gemeindeammann. Auf welche Weise der Gemeinderat einen solchen Wunsch aktiv fördern könne, werde allenfalls an einer für den Frühling geplanten Strategiesitzung diskutiert.

Hinter verschlossenen Türen läuft die Produktion

Licht ins Dunkle bringen kann im Fall des «La Delizosa» nur eine Person: Besitzer Giuliano Caranci. Er empfängt die AZ im Restaurant Oberstadt in Lenzburg, welches er seit August 2020 führt. Das «La Deliziosa» ist nicht sang- und klanglos aus Boniswil verschwunden, stellt der Besitzer gleich zu Beginn klar. Ein genaues Wiedereröffnungsdatum gebe es jedoch derzeit nicht: «Das ‹La Deliziosa› bleibt im Dornröschenschlaf», so Caranci. Die temporäre Schliessung gelte aber nur für das Restaurant, die übrigen Services wie Bankette, das Catering und die Long-Stay-Zimmer stehen auch derzeit zur Verfügung und auch die Produktion laufe stets. In Boniswil werden Glace, Pasta und Pinsas frisch produziert. Die Gaststube sei auch nicht durchgehend geschlossen gewesen:

«Wir haben Anfang 2020 für kurze Zeit wiedereröffnet, dann kam der Lockdown.»

Dass er das «La Deliziosa» auch nach der coronabedingten Schliessung nicht wiedereröffnet habe, habe mehrere Gründe. Die Pause habe der studierte Betriebsökonom unter anderem damit verbracht, zu reisen und ein Nachdiplomstudium zu absolvieren. Ausserdem gründete er eine Familie.

Das Boniswiler Restaurant sei «sein Baby»

Das «La Delizosa» ist bekanntlich nicht das einzige Restaurant, welches der 47-Jährige führt. Neben dem «Oberstadt» in Lenzburg gehört auch das «Hotel zum Kreuz» in Suhr und das «Bahnhöfli» in Boniswil zum Inventar. Letzteres konnte er noch nicht eröffnen, da die Sanierungsarbeiten laufen.

Doch wieso ist das Restaurant Oberstadt geöffnet, während die Boniswiler Gaststube geschlossen bleibt? «Das ‹La Deliziosa› ist bedeutend grösser und erfordert somit auch mehr Aufwand», sagt Caranci. Das Restaurant im Seetal sei für ihn jedoch «sein Baby», betont er. Auch rund zweieinhalb Jahre nach der Schliessung werde er fast täglich darauf angesprochen.

«Es freut mich ausserordentlich, dass immer noch so viele Gäste das ‹La Deliziosa› vermissen.» Aus vielen Gästen seien auch Freunde geworden, die ihn regelmässig an den anderen Standorten besuchen. Ob er es wiedereröffnen möchte und zu welcher Zeit, möchte der Gastronom offenlassen. «Die letzten Monate haben mich gelehrt, dass man nicht alles vorausplanen kann.»