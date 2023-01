Boniswil Blinder Spiegel ersetzt, Arbeitsgruppe für eine Dorfbeiz: Gemeinde informiert über den Innovationsprozess Der Gemeinderat forderte die Boniswilerinnen und Boniswiler auf, Ideen und Anregungen für die Gemeinde einzuschicken. Jetzt teilt er mit, wie es mit den eingegangenen Vorschlägen weitergeht.

Boniswil durchläuft derzeit einen Innovationsprozess und informiert quartalsweise darüber. Bild: Severin Bigler

Ein Wutbriefkasten für die Bürgerinnen und Bürger, ein Philosophenbänkli in der Gemeinde oder eine Alterskommission: Im vergangenen Jahr fragte der Gemeinderat Boniswil die Einwohnenden nach Ideen und Vorschlägen für das Dorf und erhielt in einem ersten Schwung 77 Wünsche und Anregungen. «Der Gemeinderat Boniswil hat an seinen Sitzungen ein Zeitfenster reserviert, um über das Thema Innovationen zu diskutieren», heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderates. Die eingegangenen Themen, die strategisch zum Leitbild der Gemeinde passen und nicht grundsätzlich problematisch sind, gliedert der Gemeinderat je nach Umfang in mögliche kurz-, mittel- und langfristige Projekte. Quartalsweise wird die Bevölkerung über den aktuellen Stand bei verschiedenen Themen informiert. Ideen können auch weiterhin per E-Mail gesendet werden.

Einige der eingegangenen Vorschläge konnte der Gemeinderat bereits als erledigt markieren. Etwa der Neujahrsapéro, der fester Bestandteil des Programms ist und nur wegen der Pandemie unterbrochen wurde. Oder der Spiegel bei der Zufahrt zur Pfaffhalde, der «abenteuerlich blind» sei. Dieser wird ersetzt. Die Kosten übernimmt der Kanton. Eine Person wünscht sich eine öffentlich zugängliche Steckdose in der Badi Alliswil. Dieser Auftrag wird gemäss Gemeinderat bis im Frühling 2023 erledigt.

Darum gibt es keine neue Seebadi

Einige Vorschläge sind nicht umsetzbar und gelten bereits als abgeschlossen. Hier erklärt der Gemeinderat jeweils wieso. Gewünscht wird eine Badi mit Seerestaurant, etwa auf der Halbinsel bei der Parzelle 910. Die Gemeinde habe sich bemüht, die Parzelle zu kaufen, schreibt der Gemeinderat. Sie bleibe aber im privaten Besitz. Ein Input forderte eine unterirdische Führung der Seetalstrasse, damit es weniger Verkehr gibt. Der Gemeinderat schreibt, er habe zwar Sympathie für diese Idee, die Seetalstrasse wurde aber erst saniert, eine Tunnellösung sei unrealistisch und eine Verkehrslenkung mangels Varianten nicht möglich.

Einige Ideen gelten als langfristige Projekte. Allen voran der meist genannte Wunsch: eine Beiz für Boniswil. Diese Möglichkeit werde vertieft abgeklärt, schreibt der Gemeinderat. Er setzt dafür eine Arbeitsgruppe ein. Ebenfalls vertieft abgeklärt wird die Möglichkeit für einen Fussgängerstreifen Höhe Bahnhof und eine Tempo-30-Zone an der Leutwilerstrasse. Eine Person wünscht sich ausserdem eine Haltestelle für Bahn oder Bus im Boniswiler Dorfteil Alliswil. Bei diesem Projekt liege die Entscheidungshoheit beim Kanton, schreibt der Gemeinderat. Die Lobbyarbeit der Gemeinde laufe aber.