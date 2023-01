Boniswil Bau liess Jahre auf sich warten: Neben historischem Dinkelhof-Gebäude entstehen zwei Mehrfamilienhäuser Nach einer bewegten Vorgeschichte steht fest: Auf der letzten grösseren Parzelle in der Kernzone in Boniswil sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit zehn Mietwohnungen gebaut werden.

Geplant sind die beiden neuen Mehrfamilienhäuser an der Seetalstrasse. Bild: mhu

Die Redewendung mag abgedroschen sein, trifft in diesem Fall aber tatsächlich zu: Gut Ding will Weile haben. Auf dem seit langem leerstehenden Areal an prominenter Lage mitten in Boniswil ist – die Bauprofile zeigen es an – ein Bauvorhaben geplant. Angrenzend an das historische Dinkelhof-Gebäude sollen an der Seetalstrasse zwei neue Mehrfamilienhäuser entstehen. Gemäss Baugesuch, das bis 6. Februar aufliegt, sind zehn Wohnungen vorgesehen mit drei bis fünf Zimmern.

Die Gestaltung sei der Situation an der Strasse angepasst, führt das zuständige ortsansässige Büro Stadler Architekten AG in den Unterlagen aus. Die Bauten, heisst es weiter, lassen zwischen den alten und neuen Häusern einen ruhigen Innenraum entstehen. Der etwas verschlafene Park werde neu gestaltet und aufgewertet. Für die Fussgänger entstünden attraktive neue Querverbindungen.

Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr führt vom Dinkelhofplatz über die bestehende Zufahrtsrampe, die neue Einstellhalle verfügt über 21 Abstellplätze. Kurz: «Die beiden Neubauten ergänzen das Dorfzentrum optimal.» Auf den Dächern der Attikas wird eine Photovoltaikanlage realisiert.

Zwischenzeitlich war Parzelle mit Bauverbot belegt

Für die Gemeinde bedeute es, Gewissheit zu haben, was genau auf der letzten grösseren unüberbauten Parzelle in der Kernzone realisiert wird, antwortet Gemeindeammann Rainer Sommerhalder auf die Frage nach dem Stellenwert des Vorhabens. Der Gemeinderat sei mit den Projektverantwortlichen bereits seit rund zwei Jahren in einem regen und konstruktiven Austausch, fügt er an. «Die Rückmeldungen des Gemeinderats betreffend gestalterischer Aspekte des Projekts und Höhe der Gebäude wurden ebenso berücksichtigt wie die Erkenntnisse aus einem ausführlichen Fachgutachten.»

Rainer Sommerhalder ist Gemeindeammann in Boniswil. Bild: san

Sommerhalder erinnert daran, dass dieses Projekt bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten als spätere zweite Etappe der Dinkelhof-Überbauung angedacht war. Auch das Architekturbüro Stadler geht in seinen Erläuterungen auf die bewegte Vorgeschichte ein. Nach dem Bau der Dinkelhof-Überbauung in den Neunzigerjahren sei nicht klar gewesen, was mit der Seetalbahn geschehen würde. Zwischenzeitlich habe für die Parzelle sogar ein Bauverbot bestanden.

Die Pläne wurden mehrfach überarbeitet

Nachdem die Einschränkungen weggefallen seien, habe vorerst niemand die Initiative ergriffen, so die Stadler Architekten AG. Erst, als das historische Dinkelhof-Gebäude – dieses steht unter kommunalen Schutz – zum Verkauf angeboten wurde, habe sich die Chance ergeben für eine Bebauung auf beiden Grundstücken zusammen. Ein Bauprojekt vom Januar 2022 sei eingehend mit der Gemeinde diskutiert und mehrfach überarbeitet worden. Als Bauherrschaft tritt die Seetal Projekte AG aus Bülach in Erscheinung.

Angrenzend an die geplante Überbauung befindet sich das historische Dinkelhof-Gebäude. Bild: mhu

Dass dieses schmale Grundstück anspruchsvoll zu beplanen sei, bestätigt die Metron Raumentwicklung AG aus Brugg. Diese hat das Vorhaben aus Sicht des Ortsbildschutzes beurteilt und eine Stellungnahme abgegeben. Die Neubauten fügen sich in das Ortsbild ein, lautet das Fazit. Die Materialisierung und Farbwahl sei stimmig.