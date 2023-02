Boniswil Basketballverein sucht Coaches: Derzeit können keine neuen Mitglieder aufgenommen werden Der Basketballverein Boniswil hat in den vergangenen Jahren viel in den Nachwuchs investiert. Jetzt fehlt es aber an Trainerinnen für die Junioren. Deswegen können keine Trainingsbesuche stattfinden.

Die Juniorinnen und Junioren in Boniswil suchen neue Basketballcoaches. zvg

Zwei Mannschaften, ein Ball und zwei Körbe. Basketball ist eine beliebte Sportart – auch in Boniswil. Seit 1994 gibt es in der Gemeinde einen Basketballverein, der an den lokalen Turnverein angeschlossen ist. «Entstanden ist das Ganze aus dem Korbball», erklärt Denise Härri, Leiterin der Basketball Juniorinnen und Junioren.

Doch dem Verein fehlt es derzeit an Mitglieder und Coaches. Eine Herrenabteilung gibt es in Boniswil nicht mehr, diese wurde nach Aarau verlegt. Und bei den Damen herrscht ein Mangel: «Derzeit sind wir noch vier Frauen, die aktiv spielen», sagt Härri. Für ein Training müssten es aber sechs Spielerinnen sein. Diese sind derzeit also kaum möglich.

Das ist aber nicht das drängendste Problem des Vereins. Die Juniorinnen- und Juniorenabteilung hat inzwischen 30 Mitglieder. Sie sind zwischen zehn und 15 Jahren alt. «Wir haben vor etwa fünf Jahren damit angefangen, mehr in den Nachwuchs zu investieren», sagt Härri. Das habe auch gut funktioniert. Doch jetzt fehlt es dem Basketballverein an Trainerinnen oder Trainern.

Derzeit müssen gar Trainingsbesuche abgelehnt werden. «Früher hatten wir zwei Coaches für die Junioren. Seit geraumer Zeit bin es aber nur noch ich», sagt Herren. Seit über einem Jahr sei sie in ihrem Umfeld und auf den sozialen Medien auf der Suche nach einer Person, die sie beim Training unterstützen könne.

Zwei Trainings pro Woche geplant

«Es ist schon kräftezehrend, wenn alles an einer Person hängt», erklärt Denise Härri. Hinzu komme, dass es schwierig sei, als Einzelperson ein umfassendes Training zu leiten. «Bei zwei Personen könnten wir uns die Aufgaben aufteilen und uns besser auf einzelne Techniken konzentrieren.» Gesucht sei also jemand, der Lust, Leidenschaft und etwas Zeit mitbringe. «Der Plan ist, dass wir statt eines vielleicht zwei Trainings pro Woche anbieten können und die Mannschaft aufteilen», sagt Härri. Eine Idee wäre es aber auch, dass sich die Leitenden mit dem Training jede Woche abwechseln.

Grosses Basketballvorwissen oder Spielerfahrung sei nicht nötig. Sie könne die Person gut einführen, sagt Härri. «Ein zusätzlicher Leiterkurs kann absolviert werden, ist aber kein Muss.» Ab April sei zudem geplant, dass die Juniorinnen zusammen mit der Damenmannschaft trainieren. «Ziel wäre es, dass wir mit der Damenmannschaft auch wieder an Meisterschaften teilnehmen können.» So oder so würde sich der Verein über neue Mitglieder freuen.