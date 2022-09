BNO-Teilrevision Nach der Ablehnung des Regierungsrates: Boniswil geht bei der Bau- und Nutzungsordnung über die Bücher Im November 2019 wurde die BNO-Teilrevision an der Gemeindeversammlung angenommen. Der Regierungsrat kippte diesen Entscheid. Der Boniswiler Ammann Rainer Sommerhalder erklärt, was die Gemeinde nun plant.

Die «Tanzmatt» ist Bestand der BNO-Teilrevision. Chris Iseli

«Der Beschluss der Gemeindeversammlung wird aufgehoben und die Angelegenheit an den Gemeinderat Boniswil zurückgewiesen», das liess der Regierungsrat im Mai verlauten. Beim Beschluss handelt es sich um die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO), die im November 2019 angenommen wurde.

Die Teilrevision hängt nicht mit der Diskussion über übermässige Bautätigkeit bei Gebäuden wie der «Staumauer» zusammen. Sie erfolgte aus einer Teilrückweisung bei der Gesamtrevision der BNO, die 2015 an der Gmeind diskutiert und angenommen wurde. Die Boniswilerinnen und Boniswiler hatten der Gesamtrevision grundsätzlich zugestimmt, forderten jedoch die Auszonung des Gebietes «Tanzmatt» und dass auf die Ersatzeinzonung des «Bodenacker» verzichtet werden soll.

Eigentümer wollen «Tanzmatt» nicht überbauen

Die «Tanzmatt» liegt in einem Einfamilienhausquartier. Das grosse Areal gehört zum Teil der Gemeinde, aber auch privaten Eigentümern. Diese machten klar, dass sie nicht beabsichtigen, das Land zu überbauen, sondern dass sie es, wie bis anhin, für landwirtschaftliche Zwecke nutzen wollen. Damit eine massvolle Entwicklung in Boniswil gewährleistet werden kann, sah man in der Gesamtrevision eine Auszonung der «Tanzmatt» vor und plante stattdessen ein Grundstück im Bodenacker einzuzonen.

Nach der Teilrückweisung fand der Gemeinderat eine Kompromisslösung. Diese sah vor, die obere Hälfte des «Bodenacker» im Landwirtschaftsgebiet zu belassen. Die untere Hälfte inklusive des gemeindeeigenen Landes sollte zur Bauzone werden. Bei der «Tanzmatt» sollte der am besten erschlossene Teil im Baugebiet belassen werden, inklusive des gemeindeeigenen Landes.

Teilrevision verstösst gemäss Regierungsrat gegen den Richtplan

Rainer Sommerhalder, Gemeindeammann von Boniswil. Sandra Ardizzone

Ebendiese Kompromisslösung des Gemeinderates kippte der Regierungsrat im Mai. Der Gemeinderat akzeptierte den Entscheid. Grund für die Ablehnung war gemäss Sommerhalder, dass der Regierungsrat wegen der Erkenntnisse aus dem Beschwerdeverfahren von der Überbaubarkeit der Parzellen in der Tanzmatt ausging. Die neue Siedlungsanordnung, die es mit der BNO-Teilrevision gegeben hätte, bildete so, aus Sicht des Regierungsrates, keine raumplanerische bessere Lösung und verstosse so gegen den Richtplan und sei widerrechtlich.

Der Boniswiler Gemeinderat konnte den Entscheid des Regierungsrates nicht in allen Punkten nachvollziehen. Der Ammann verweist beispielsweise auf die beiden Kantonalen Vorprüfungsberichte, welche bestätigt hätten, dass die richtplanerischen Voraussetzungen für eine Siedlungsumlagerung erfüllt seien. «Wir hätten uns gewünscht, dass die beiden positiven kantonalen Vorprüfungen für das Gebiet ‹Bodenacker› im Entscheid stärker berücksichtigt worden wären», so Sommerhalder. Weiter setze die Anwendung der Planungsanweisung im Kantonalen Richtplan eine raumplanerische Interessenabwägung voraus.

«Die Auffassung des Regierungsrates, die Interessenabwägung führe eindeutig zum Verbleib der «Tanzmatt» im Siedlungsgebiet vermag unter Berücksichtigung der einzelnen Kriterien nicht abschliessend zu überzeugen.»

Nichtsdestotrotz hat man in Boniswil den Entscheid aus Aarau «unter Berücksichtigung aller Aspekte» akzeptiert. Auf dem Plan steht nun die ursprüngliche Version der BNO-Revision. Den Einwohnerinnen und Einwohnern werde im Rahmen einer BNO-Teilrevision vorgeschlagen, das Gebiet Tanzmatt einzuzonen. «Der ambitionierte Zeitplan sieht vor, dass das Mitwirkungsverfahren im Frühsommer 2023 stattfinden soll und die Teilrevision nach der abschliessenden kantonalen Vorprüfung im August 2023 in die öffentliche Auflage kommt und die Gemeindeversammlung im November 2023 darüber befinden wird», so der Ammann.