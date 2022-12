BIRRWIL/AARAU Captain der FC Aarau Frauen über ihren Führungsstil: «Ich schreie auch mal rum» Siria Berli (19) ist Captain der FC Aarau Frauen, Kleinunternehmerin, Sportkantischülerin und Veganerin. Ab Dienstag schreibt die Seetalerin Kolumnen in der AZ.

Sie landete schon früh auf der Überholspur. Wobei es anfangs eher eine Aufholjagd war, erzählt Siria Berli: «Ich wollte früher immer mit meinen beiden älteren Schwestern und meinem älteren Bruder mithalten.» Ein Beispiel: Als Dreijährige will sie unbedingt bei einer Rollerblades-Tour dabei sein. Da sie noch keine eigenen hat, stecken sie ihre Eltern in die Inliner der Mutter. «Sie reichten bis über die Knie und mussten mit Schnur festgebunden werden, aber ich war zufrieden», weiss Siria Berli aus Erzählungen.

Den Ehrgeiz hat sie bis heute beibehalten: Die 19-Jährige ist Captain der ersten Mannschaft der FC Aarau Frauen und besucht die vierte Klasse der Sportkanti in Aarau. Nebenbei betreibt sie mit ihrem Freund einen Onlineshop für Nahrungsergänzungsmittel. Seit einem Jahr lebt die Birrwilerin ausserdem vegan. «Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, bleibe ich dran, bis ich es erreicht habe», sagt Siria Berli.

Die junge Frau trägt beim Treffen schulterlanges braunes Haar, Adidas-Sneakers und einen lässigen Mantel. Sie spricht selbstbewusst, weiss sich auszudrücken. «Es stimmt, ich rede sehr gern», sagt sie lachend. Sie erzählt, wie sie vor dem Umzug nach Birrwil in Hendschiken aufwuchs, wie ihre Fussballlaufbahn vor 15 Jahren beim FC Othmarsingen, bei dem auch ihr Vater und die jüngere ihrer Schwestern spielten, begann und wie sie bereits während der Bezirksschule in Reinach fünf Mal die Woche trainierte. «Ich war schon immer ein Teamplayer.» Dem Fussball ist sie stets treu geblieben. Mit einer Ausnahme: «In der Primarschule bin ich ein halbes Jahr geritten.» Doch der Team- und Wettkampfgedanke habe ihr gefehlt.



Im ersten Lockdown baute sie mit Freund ein Business auf

Berli auch neben dem Fussballfeld eine Rolle. An einem typischen Tag steht die Verteidigerin um 5.50 Uhr auf. Zur Morgenroutine gehören eine fünfminütige Meditation und eine eiskalte Dusche. Dann steht noch vor dem Frühstück eine Stunde Kraft- und Ausdauertraining auf dem Programm – zurzeit draussen oder im Keller des Elternhauses, den die Schülerin zu einem kleinen Fitness umfunktioniert hat.

Nach dem Unterricht an der Alten Kantonsschule Aarau geht es weiter: «Meist arbeite ich bis zum Fussballtraining, wenn es stattfindet, für unseren Internet-Shop ‹Fitfoods›.» Über diesen verkauft sie mit ihrem Freund Marvin Richner seit April 2020 Nahrungsergänzungsmittel wie vegane Eiweisspulver und Algentabletten – sogenannte Super Foods. Den Versand hat das Paar – die beiden sind schon seit fünf Jahren zusammen – in die Stiftung Lebenshilfe in Reinach ausgelagert. «Wir wollen ortsunabhängig arbeiten und irgendwann in ein warmes Land auswandern», sagt Siria Berli.

Siria Berli beim Fussballspielen

Das erwirtschaftete Geld investieren sie in neue Projekte, die bereits in der Pipeline stehen. Trotz vollem Tagesplan: Ein grosser Verzicht bedeutet das Leben als Sportlerin für die junge Frau nicht. «Den Ausgang geniesse ich viel intensiver, da er selten ist», sagt sie. Vor rund drei Jahren hinterfragte sie ihre eingeschlagene Route trotzdem: «Ich war mir plötzlich unsicher, wohin ich sportlich und schulisch will», sagt sie. Vor allem Gespräche mit den Eltern, Geschwistern und dem Partner halfen ihr, sich klar zu werden.



Seit 2019 isst die Sportschülerin nur noch vegan

Schliesslich entscheidet sich Siria Berli an der Sportkanti zu bleiben. Vergangenen Sommer wird sie mit 18 Jahren Captain der ersten Mannschaft der FC Aarau Frauen. Eine Rolle, die zu ihr passt: «Ich kann auf dem Platz schon auch mal rumschreien.» Doch es brauche auch die andere Seite; Sozialkompetenz und Empathie. «Jede Spielerin ist unterschiedlich, lässt sich anders motivieren.»

Mitgefühl hat Siria Berli auch mit Tieren. Seit sie denken kann, war sie Vegetarierin. «Ohne Ausnahme!», betont sie. Vor eineinhalb Jahren entscheidet sie sich, vegan zu leben. Anfänglich macht sich die Fussballerin Gedanken, dass ihre Fitness leiden könnte. Doch im Gegenteil: «Vor allem die Regenerationszeit ist deutlich besser geworden.» So gibt die Ernährungsumstellung der 19-Jährigen unverhofft zusätzlichen Schub.