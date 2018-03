Am vergangenen Donnerstag lud die Gemeinde Birrwil die Bevölkerung zur Präsentation des revidierten Nutzungsplans ein. Seit Montag läuft nun das Mitwirkungsverfahren, in dem die Birrwiler noch bis zum Freitag, 11. Mai, Vorschläge zur Überarbeitung des Plans einreichen können.

Für den aufliegenden Entwurf hat die Gemeinde insgesamt neun Hektar Bauland umgezont. Dabei handelt es sich allerdings grossteils um kleine Anpassungen, bei denen etwa Verläufe von Bauzonen den Grenzen von Parzellen angepasst werden. Ausserdem werden die bisher getrennt gehandhabten Zonen «Dorf» und «Kern», die beide dieselben Bestimmungen haben, neu in der «Dorfzone» vereint. Neu eingezont werden nur 399 m2, die nötig sind, um neue Entwässerungsschächte nachträglich in die Bauzone einzufügen, und einige weitere kleine Anpassungen.

Das hat einen Grund: «Unser Problem ist, dass wir für die nächsten 15 Jahre eine zu grosse Bauzone haben», sagt Gemeinderat Neeser, der unter anderem die Ressorts Raumplanung, Verkehr und Hochbau verantwortet.

2600 m2 zont die Gemeinde deshalb aus. Das grösste Stück, das die Gemeinde opfert, liegt auf dem Wilhof am Dorfausgang in Richtung Beinwil am See. Hier wird eine 1500 m2 grosse Parzelle ausgezont, weil sie eher schwierig zu überbauen sei und zudem den Dorfeingang verschandeln könnte. Doch mit weiteren Auszonungen tut sich die Gemeinde schwer, unter dem Strich resultiert eine Reduzierung der Bauzonen um gerade mal 2200 m2. «Es ist jetzt schon klar, dass wir nicht ohne weitere Auszonungen durchkommen werden», sagt Neeser. «Aber wir wollen das heutige Bauland erhalten. Es wäre falsch, zentrales Bauland auszuzonen. Auch Filet-Stücke in Seenähe mit toller Aussicht und in Gehdistanz zum Bahnhof wollen wir behalten.» Ob das geht, müsse der Kanton entscheiden. «Wir versuchen, das Beste herauszuholen», sagt Neeser. Der Gemeinderat hofft, dass der Kanton ihm entgegenkommt, damit Birrwil trotz einer sanften Verdichtung nach innen sein bisheriges Gestaltungsbild bewahren kann. «Wir wollen kein komprimiertes Dorf», sagt Neeser.

Deshalb plant Birrwil auch für den neuen Nutzungsplan mit einer Ausnützungsziffer, die vorgibt, wie viel eines Grundstücks verbaut werden darf. Für die Wohnzone 2 erhöht sie sich von 0,45 auf 0,5, damit dürfte in Zukunft rund die Hälfte eines Grundstücks bebaut werden. In der Wohnzone 3 für grössere Gebäude soll die Ausnützungsziffer von 0,5 auf 0,6 steigen. Eine solche Ausnützungsziffer ist freiwillig, der Kanton schreibt keine vor. Das Problem: Mit seinen Plänen für eine zurückhaltende Entwicklung nach innen schrammt der Gemeinderat an den Zielvorgaben des Kantons vorbei. Rechnet dieser mit einer Bevölkerungsdichte bis 2040 von 50 bis 70 Einwohnern pro Hektar, plant Birrwil bis 2030 mit nur 40 Einwohnern pro Hektar Land. «Es fragt sich, ob der Kanton die sensible Lage von Birrwil am Hallwilersee berücksichtigt, das wissen wir noch nicht», sagt Heinz Neeser.

Die Revision geht auf das neue Raumplanungsgesetz zurück, das die Schweizer Bevölkerung im Jahr 2013 mit 62,9 Prozent Ja-Stimmen das neue Raumplanungsgesetz deutlich angenommen hat. Es zielt unter anderem darauf ab, Gemeinden nach innen zu verdichten, um die Zersiedelung einzudämmen. Auch Birrwil hat das Raumplanungsgesetz mit 63,5 Prozent deutlich angenommen.

Zum Ende der Orientierungsversammlung weibelt Heinz Neeser deshalb auch um Verständnis für die neuen Vorschriften: «Wir haben immer weniger Land und müssen zusammenrücken, damit wir auf der Strasse nicht irgendwann von Bern bis nach Zürich nur noch 50er-Tafeln sehen».