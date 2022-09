Birrwil Tempo 30 auf der Kantonsstrasse und vermietbare Arbeitsplätze: Eine Gemeinde will ihr Dorfzentrum neu erfinden Mit dem neuen Schulhaus tun sich für Birrwil neue Möglichkeiten auf. Nicht nur für die Gebäude, sondern auch für den Dorfkern. Eine Kommission hat die Lage im Dorfzentrum unter die Lupe genommen und schlägt Neuerungen vor.

Der Dorfkern von Birrwil soll umgestaltet werden. Alex Spichale

Happige 239 Seiten umfasst der Projektbericht «Zentrumsentwicklung» von Birrwil. Auslöser für dieses Werk war der Neubau und Bezug des neuen Schulhauses. Damit hat Birrwil nämlich etwas, was der Schule vorher fehlte – Platz. Die Schule nutzte vorher Flächen im alten Schulhaus und im Gemeindehaus. Wie die freigewordenen Flächen künftig genutzt werden könnten, klärte die vom Gemeinderat gebildete «Zentrumskommission» ab. Diese besteht aus den Gemeinderäten Stephan Läuchli und Daniela Sandmeier, der Gemeindeschreiberin Janine Rupp, der Leiterin der Schul- und Gemeindebibliothek, einer Vertreterin des Verkehrsvereins, einem Vertreter des Gewerbes und einem Neuzuzüger.

Bei ihren Abklärungen und Erwägungen bezog die Kommission nicht nur das alte Schulhaus und das Gemeindehaus ein, sondern auch die Mehrzweckhalle und die Gastbetriebe in Birrwil. Somit sollte auch eine Dorfkernentwicklung skizziert werden. Im Bericht ebenfalls erwähnt wird die Kantonsstrasse, welche durch den Ort führt. Obwohl 50 Stundenkilometer erlaubt seien, werde vielfach nur 30 oder 40 Stundenkilometer gefahren, heisst es. Im Zuge der Weiterentwicklung und der Gestaltung der Aussenräume soll deswegen gemeinsam mit dem Kanton geklärt werden, ob im Dorfkern ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer im Dorf möglich sei. Der Kanton erlaubt Tempo 30 auf Kantonsstrassen bekanntlich nur äusserst selten.

Für den Lebensmitteleinkauf geht es ein Dorf weiter

Die Situationsbestimmung im Dorfkern zeigt vor allem eines: «Das Nahrungsversorgungsangebot in Birrwil ist schwach. Es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten», heisst es. Zudem hält der Bericht fest, der Ausbaustandard von mehreren Gebäuden ist nicht mehr zeitgemäss. Hoffnung besteht aber heute schon dank des Färbereiareals. Hier ist bereits ein Coiffeurgeschäft eingezogen; ein Restaurant, eine Kindertagesstätte und ein kleiner Lebensmittelshop sollen folgen.

Auch wenn Birrwil nicht in allen Bereichen ein reiches Angebot bieten kann, ist das Bevölkerungswachstum der Gemeinde kontinuierlich. Vor zehn Jahren lebten noch 969 Personen hier, aktuell sind es 1230 Einwohnerinnen und Einwohner. Über ein Viertel der Bevölkerung ist derzeit über 65 Jahre alt. «Es kann mit einer anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum gerechnet werden», heisst es. Die Kommission empfiehlt auch eine Strategie für die Bevölkerungsgruppe 65+, um diese möglichst lange in der Gemeinde halten zu können.

Das Dorfzentrum als Begegnungsort

Für die Entwicklung des Dorfkerns ist der Kommission vor allem eines sehr wichtig: «Das Dorfzentrum Birrwil hat nicht nur die Adresse Dorf, sondern hier ist ein Ort, an dem sich Menschen aus dem ganzen Dorf, vom See unten bis zum Homberg hoch, treffen und die Gesamtgemeinde erleben können», heisst es in der Vision. Zudem zeichnet sie mehrere «idealtypische Szenarien», die als Denkwerkzeuge dienen können.

Bei den Szenarien stand unter anderem der Umzug des Gemeindehauses ins alte Schulhaus zur Diskussion oder der Zusammenzug aller Nutzungen in einem Neubau zur Debatte, dort, wo heute die Mehrzweckhalle steht. Der Entscheid fiel aber auf das erste Szenario. Das beinhaltet unter anderem die Aufwertung des Gemeindehauses und die Installation eines Vereinsraums im Gemeinderatszimmer, ein Lokal für den Mittagstisch und Veranstaltungen im alten Schulhaus und vermietbare New-Work-Arbeitsplätze – wo sich Birrwiler zum Arbeiten einmieten können – im selben Gebäude. Auch die Gemeindewiese soll aufgewertet werden. Für die Gestaltung biete sich ein Ideenwettbewerb mit vorgegebenen Projektzielen an, heisst es im Bericht.

Wie es mit der Mehrzweckhalle weitergehe, soll ausserhalb des Projektes entschieden werden, schlägt die Kommission vor. Als Priorität wird die Neugestaltung des Dorfplatzes genannt.