Birrwil Klein und abwechslungsreich: Der Birrwiler Märt setzt auf Regionalität Die Märtsaison beginnt in Birrwil. Beim Auftakt am Samstag, 22. April, sind zum Zmittag ukrainische Spezialitäten zu haben.

Eine Gruppe ukrainischer Flüchtlinge bietet am ersten Märt Spezialitäten zum Zmittag an. Bild: zvg

Der Start der Märtsaison in Birrwil erfolgt am Samstag, 22. April. Bereits im sechsten Jahr in Folge findet der Birrwiler Märt jeweils samstags von 9.30 bis 13.30 Uhr im Zwei-Wochen-Rhythmus auf dem Dorfplatz beim Gemeindehaus statt.

Wie in der Vergangenheit setzt der Märt auf Regionalität. Diverse Händler aus der Gemeinde und der näheren Umgebung warten mit den unterschiedlichsten und immer wieder wechselnden Produkten auf, die dem kleinen Märt zu einem abwechslungsreichen Sortiment verhelfen, heisst es in einer Mitteilung. Auch für das leibliche Wohl sei stets gesorgt.

So gibt es an jedem Märt ein wechselndes Zmittag sowie Kuchen, Kaffee und andere Getränke im Kaffeezelt. Am ersten Märt sind zum Zmittag wieder ukrainische Spezialitäten zu haben. Bereits im letzten Jahr hat eine Gruppe ukrainischer Flüchtlinge Besonderheiten aus der ukrainischen Küche am Märt zubereitet, die sehr gut angekommen sind.

Auch für das leibliche Wohl ist stets gesorgt. Bild: zvg

Alle Gartenfreunde können sich schon den Samstag, 6. Mai, vormerken. Dann findet der bereits zur Tradition gewordene Setzlingsmärt statt, an dem zusätzlich zum Märtangebot verschiedene Setzlinge für den eigenen Garten erworben werden können. Ob Tomaten, Peperoni oder Zucchini, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für die Kinder heisst es Nisthilfen für Wildbienen bauen, wozu der Naturschutzverein und der Landschaftsschutzverband Hallwilersee (LSVH) einladen. Alle Erwachsenen können derweil etwas über Wildstauden lernen, die den Wildbienen zugute kommen. Zum Zmittag gibt es am 6. Mai Gehacktes mit Hörnli.

Die Märtdaten sind: 22. April, 6. Mai, 20. Mai, 3. Juni, 17. Juni, 1. Juli, 19. August, 2. September, 16. September, 30. September, 18. November (Härdöpfumärt 11 bis 15 Uhr); ergänzende Informationen auch unter www.birrwiler-maert.ch. (az)