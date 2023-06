Birrwil «Eine Art Oase»: Der erste Vorschlag für den neuen Dorfplatz liegt vor Die zuständige Kommission in Birrwil ist begeistert vom Vorschlag für den neuen Dorfplatz. Trotzdem wird eine weitere Variante ausgearbeitet.

Der Dorfplatz im Zentrum soll aufgewertet werden . Bild: Alex Spichale

Das Ziel ist klar: Ein attraktiver Begegnungsort soll entstehen mitten in Birrwil. Eine Kommission ist eingesetzt worden im vergangenen Jahr, befasst sich mit der Gestaltung des Dorfzentrums.

Über den Zwischenstand der Tätigkeiten hat Gemeinderat Stephan Läuchli informiert an der Gemeindeversammlung am Freitag. Kernanliegen sei es, den heutigen Dorfplatz aufzuwerten, einen Mehrwert zu schaffen für die ganze Bevölkerung, für alle Alterskategorien, hielt er fest. «Trotzdem soll das Kosten-Nutzen-Verhältnis vernünftig sein.»

Um den Dorfbrunnen befinden sich die Sitzgelegenheiten

Zusammen mit einem Gartenarchitekten wurde eine Variante erarbeitet. Diese sehe als Grundidee vor, eine Art Oase zu schaffen, zeigte Läuchli auf. Um den Dorfbrunnen im Zentrum sind mehrere Sitzgelegenheiten sowie ein naturnaher Kinderspielplatz angeordnet. In kurzer Entfernung befinden sich ein Schachfeld und ein Pingpong-Tisch, eine Möglichkeit zum Pétanque-Spiel sowie ein Tisch mit Bänken unter den Bäumen. Auf einem Holzdeck – «mein persönlicher Favorit», so Läuchli – sind drehbare Stühle befestigt, auf denen der Blick je nach Laune in Richtung See oder Gemeindehaus schweift. Die Durchführung des Dorfmärts sei weiterhin möglich, stellte Läuchli fest. Bei einem Dorffest könnte zudem temporär ein Zelt aufgestellt werden.

«Wir sind begeistert vom Ergebnis», fasste der Gemeinderat zusammen. Allerdings seien bei einem Vorschlag dieser Dimension auch die veranschlagten Kosten hoch, räumte er ein, ohne eine Zahl zu nennen. «Deshalb möchten wir dieser schönen Variante eine deutlich günstigere gegenüberstellen.» Diese wird nun entwickelt.

Ein Thema ist auch die Verkehrsberuhigung

In einem nächsten Schritt werden die Pläne an einem öffentlichen Anlass präsentiert, kann die Bevölkerung mitdiskutieren und Fragen stellen. «Wir möchten ein Gespür dafür erhalten, wohin die Reise gehen soll», sagte Läuchli. Die Absicht sei es, in einem Jahr den Kreditantrag stellen zu können. Ebenfalls ein Thema im Dorfzentrum sei eine Verkehrsberuhigung, fügte der Gemeinderat an. Denkbar sei, eine Begegnungszone zu realisieren.

Zuvor nahm die Gemeindeversammlung in weniger als einer Stunde sämtliche Geschäfte mit grosser Mehrheit an. Nur zum Zusatzkredit für die Nutzungsplanung hatte Gemeindeammann Max Härri zwei, drei Fragen zu beantworten. Zum Schluss verabschiedet wurden mit Dankesworten, Präsenten und einem kräftigen Applaus drei langjährige Mitarbeitende der Gemeinde: Hans-Peter Wyss, Leiter Bauamt per Ende August nach über 40 Jahren, Doris Wyss, Reinigungsfachangestellte sowie Dieter Frey, Leiter Hausdienste.