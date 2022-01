Bezirksgericht Zwei abgewiesene marokkanische Asylbewerber müssen nach Messerstecherei ins Gefängnis Im August waren sie wegen einer Lappalie mit Küchenmessern in der Asylunterkunft in Holderbank aufeinander losgegangen. Jetzt müssen beide ins Gefängnis.

In der Asylunterkunft Holderbank gingen die beiden mit Messern aufeinander los. Bild: Chris Iseli

Es ging eigentlich um eine Nichtigkeit: Eine Zigarette brannte ein Loch in die Tasche eines abgewiesenen marokkanischen Asylbewerbers. Darob wurde dieser so wütend, dass er in der Asylunterkunft in Holderbank auf einen anderen, ebenfalls abgewiesenen Asylbewerber aus Marokko losging. Das berichtet TeleM1 über den Fall, der gestern Donnerstag am Bezirksgericht Lenzburg verhandelt wurde.

Die beiden Männer hätten demnach mit «relativ grossen» Küchenmessern aufeinander eingestochen. Sie wurden derart schwer verletzt, dass beide ins Spital eingeliefert werden mussten. Keiner wollte offenbar den Streit beziehungsweise die Tätlichkeiten angefangen haben, beide plädierten auf Notwehr und deshalb auch auf einen Freispruch.

Das Gericht befand laut TeleM1, dass einer der beiden sich während seiner Aussagen in der Verhandlung zu oft selbst widersprochen hatte, um glaubwürdig zu wirken. Der andere habe sich wohl gewehrt, hätte dafür aber nicht so oft auf seinen Kontrahenten einstechen müssen. Die Männer wurden schliesslich zu vier beziehungsweise sieben Jahren Gefängnis verurteilt und werden danach für zehn beziehungsweise 15 Jahre des Landes verwiesen.