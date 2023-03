Bezirksgericht Lenzburg Kurz nach einem Kreisel beschleunigte er auf 109 km/h und überholte eine Stretchlimo Das wird ein teures Überholmanöver für einen jungen Mann mit einem starken Auto. In einem Punkt aber liess das Bezirksgericht Lenzburg Milde walten.

Auch eine Landesverweisung stand für den Raser zur Debatte. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Jochen (Name geändert), 25, steht zu seinem Fehler. Wie soll er anders? Die Fakten sind klar. In jener Nacht vor zwei Jahren, kurz vor zwei Uhr, überholte er mit seinem Mercedes eine Stretchlimousine. Und dies kurz nach einem Kreisel in Hallwil, mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h in der 50er-Zone. Nach Abzug der Toleranz 55 km/h zu schnell.

Klare Sache: Das ist Raserei. Oder juristisch gesagt: qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln. Darauf steht zwingend eine Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren. Und, fakultativ obendrauf, eine Landesverweisung: Jochen ist deutscher Staatsbürger. Mehrheitlich zwar in der Schweiz aufgewachsen, sein Zürichdeutsch akzentfrei.

Kleinlaut ist der junge Mann geworden, adrett gekleidet und kräftig gebaut erscheint er vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Leise spricht er, und man spürt: Die drohende Landesverweisung bedrückt ihn. Eine solche, drei Jahre, samt bedingter Freiheitsstrafe von 18 Monaten mit einer Probezeit von fünf Jahren, fordert die Staatsanwaltschaft.

«Geringes Verschulden» oder «skrupelloses Verhalten»?

Jochens Verteidiger moniert, da werde «mir Kanonen auf Spatzen geschossen». Er sieht im Delikt im Gegensatz zur Staatsanwältin kein «äusserst riskantes Überholmanöver», bei dem Personen hätten schwer verletzt oder zu Tode kommen können. Und auch kein «skrupelloses Verhalten».

Vielmehr habe es in jener Nacht keinen Verkehr gehabt, die Strasse sei übersichtlich, eine gerade Strecke von 1,5 Kilometern Länge, gute Sicht- und Strassenverhältnisse. «Ein geringeres Verschulden ist kaum vorstellbar», sagt der Verteidiger und beantragt die Mindeststrafe: zwölf Monate. Jochens Rasen sei eben nicht gleichzusetzen mit einem Autorennen auf belebter Autobahn oder im Siedlungsgebiet, wo auch noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet würden.

Trotz einschlägiger Vorstrafen geläutert?

Dass auch die Staatsanwaltschaft eine bedingte Freiheitsstrafe beantragt, unterstreiche die positive Prognose. Der Verteidiger doppelt nach: Seit einem Vorfall mit 18 Jahren – Töfffahren in angetrunkenem Zustand – rühre Jochen keinen Alkohol mehr an. Dass er noch zwei andere, mehr oder weniger einschlägige Vorstrafen hat, ist nicht aus der Welt zu reden: Fahren mit abgenutzten Reifen, Geschwindigkeitsüberschreitung. Das Rasen in Hallwil hat den jungen Mann nicht zum ersten Mal den Führerausweis gekostet.

Eine Landesverweisung sei nicht angezeigt, sagt der Verteidiger, zumal Jochen integriert sei. Zu seinem Vater, einem algerischstämmigen Deutschen, habe er kaum Kontakt. Wohl aber zur Mutter, die hier lebt. Sie habe Jochen in ein Heim abgeschoben, es ist kein unbelastetes, wohl aber ein sporadisch telefonisches Verhältnis. Vor allem aber hat Jochen einen vierjährigen Sohn, der bei seiner Mutter lebt. Besuchsrecht? Alimente? Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger bohrt nach. Er sehe seinen Sohn regelmässig und unterstütze ihn und seine ehemalige Partnerin nach Bedarf.

Autofimmel, aber keine Schulden und Betreibungen

Während die Staatsanwältin in Jochen «ein Risiko, das der Bevölkerung nicht zumutbar ist», sieht, verweist der Verteidiger auf eine «Läuterung» seines Klienten: keine Schulden, keine Betreibungen, keine Belastung des Staates trotz zeitweiliger Arbeitslosigkeit. Autofimmel, das schon. Nach abgebrochener Elektrikerlehre hat Jochen sich im Autogewerbe getummelt, bevor ihn der besagte Vorfall die Fahrberechtigung gekostet hat. Zurzeit bildet er sich im Informatikbereich weiter.

Das Bezirksgericht Lenzburg spricht Jochen der qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Bei der Dauer der Freiheitsstrafe wählt das Gericht die Mitte zwischen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung: 15 Monate, Probezeit vier Jahre. Es reduziert die Busse um 1000 Franken auf 3000. Und: Es sieht von einer Landesverweisung ab.

Mercedes wird für Gerichtskosten «verwertet»

Doch es wird teuer für ihn: Verfahrens- und Verteidigungskosten von mehr als 10’000 Franken. Das beschlagnahmte PS-starke Fahrzeug leistet seinen Dienst: Der Mercedes wird «verwertet». Aus dem Erlös werden Jochens Kosten gedeckt, und was übrig bleibt, gehört ihm. Ein Vorgehen, das der junge Mann, aktuell Range-Rover-Pilot, ausdrücklich befürwortet. Ja, er darf wieder Auto fahren, hat die Prüfung nochmals gemacht.

Obwohl das Verschulden «eher minimal» sei, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung, hat es die Vorstrafen berücksichtig, aber strafmindernd auch die lange Verfahrensdauer. Die gute Integration und das Wohlverhalten seit dem Vorfall sprechen für das Gericht gegen eine Landesverweisung.