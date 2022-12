Bezirksgericht Lenzburg «Geh und hol ihn dir selbst!»: Der Zaun, der nie in der Schweiz ankam und zwei Streithähne vor Gericht brachte Es war ein einfacher Vertrag zwischen einem Gartenbauer und einem Seetaler. Doch: Der bestellte Zaun landete nie im Garten, die beiden Männer aber vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Dort beschuldigten sie sich gegenseitig.

Wie genau der Zaun hätte aussehen sollen, ist unklar. Bild: Matthias Jurt

Wer Goran (alle Namen geändert) und Yusuf vor dem Gerichtssaal des Bezirksgerichts Lenzburg sieht, merkt schnell: Da sind sich zwei nicht mehr grün. Es ist ein Zaun, der Yusuf dazu verleitet hat, Gartenbauer Goran anzuzeigen – beziehungsweise eben das Fehlen eines Zauns. So einen hat Yusuf, der in einer Gemeinde im Seetal wohnt, nämlich bei Goran bestellt. So weit sind sich die beiden Männer einig. Doch ab da an gehen die Geschichten auseinander.

Yusuf, der vor Gericht als Zivil- und Strafkläger auftritt, ist gut vorbereitet. Vor sich auf dem Tisch hat er mehrere Mäppchen, in denen er immer wieder blättert. Er habe Goran beauftragt, einen Zaun bei sich zu Hause zu montieren, erzählt er. Die beiden Parteien schlossen einen Vertrag über das Geschäft ab. Den Zaun wollte Goran im Kosovo produzieren lassen. Er verlangte von Yusuf eine Teilzahlung im Voraus. Eine Kontonummer habe der Gartenbauer ihm aber nicht geben wollen, so Yusuf, er verlangte einen Transfer via Western Union. Ein Anbieter für Auslandsgeldüberweisungen. «Er gab mir dafür drei verschiedene Empfängernamen, aber seinen durfte ich nicht nutzen.» Yusuf weilte zu dieser Zeit in seinem Heimatdorf in der Türkei und reiste für den Geldtransfer in die nächste Stadt. Doch die Geldsendung klappte nicht. Am Schluss überwies Yusuf das Geld seiner Freundin Elif, die in der Schweiz weilte, sie gab der Ehefrau von Goran die 4180 Euro in bar. «Wir haben uns schon gefragt, wieso er nicht einfach ein Bankkonto angegeben hat», sagte Yusuf.

Wurde der Zaun überhaupt in Auftrag gegeben?

Kurze Zeit später habe Goran wieder Geld verlangt, sagte Yusuf. «Er erzählte, dass der Zaun zu 90 Prozent fertig sei, aber er noch Geld brauche.» Zufällig erfuhr Yusuf aber zwischenzeitlich über einen Bekannten, dass zwar eine Offerte bestehe, aber keine Bestellung aufgegeben wurde.

Vom Vertrag sei er danach zurückgetreten. Er habe Goran aufgefordert, ihm den Zaun zu bringen oder die Anzahlung zurückzuzahlen. «Er behauptete dann plötzlich, dass er den Zaun in Mazedonien bestellt hat.» Ein späteres Schreiben an Goran, in dem Yusuf die Anzahlung zurückforderte, änderte nichts an der Situation.

«Er wollte mich schwarz bezahlen»

Goran sah die ganze Geschichte anders. Der Gartenbauer sprach vor Gericht von einem Spiel, dass Yusuf und seine Freundin mit ihm abgezogen hätten. Die Barzahlung sei nicht wegen ihm gewesen, sondern wegen Yusuf. «Er sagte mir, dass er das Haus verkaufen und zurück in die Türkei wolle. Mich wolle er schwarz bezahlen.» Er habe eingewilligt. Das Geld forderte er ein, als er bereits im Kosovo war. «Weil ich bei Western Union gesperrt war, nannte ich den Namen von jemand anderen.» Er habe drei Tage auf Yusufs Überweisung gewartet, dieser habe aber immer wieder behauptet, dass es nicht funktioniere. Als das Geld bei ihm ankam, sei er bereits in Mazedonien gewesen.

Er habe den Zaun dann dort bei einem Bekannten seines Vaters in Auftrag gegeben. Doch um den sei es gar nicht gegangen, führte er weiter aus. «Er hat versprochen, dass er mich mit der Gartenarbeit in der Höhe von 21'500 Franken beauftragt.» Er habe von Yusuf deshalb auch noch Geld für die Geräte für den Garten gebraucht. Weil kein zusätzliches Geld kam, gab er einen Zaun in Auftrag, den er nicht komplett bezahlen konnte und der sonst nicht verwendet werden konnte. Er habe deshalb sein Gesicht in Mazedonien verloren. Zu Yusuf habe er dann gesagt: «Geh und hol den Zaun selbst aus Mazedonien ab.» Er fühle sich ausgenutzt.

Die Gerichtspräsidentin glaubte beiden Männern

Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger musste beide Männer vor Gericht wiederholt unterbrechen und schliesslich zusammenfassen. «Die Schilderungen von Yusuf sind glaubwürdig», sagte sie. Auch, dass er keine Quittung habe. «Die braucht er auch nicht, weil er seine Unschuld nicht beweisen muss.» Sie glaube aber auch Goran, sagte die Gerichtspräsidentin. «Sie beide widersprechen sich nicht, das passt zusammen.» Goran wurde von der Gerichtspräsidentin freigesprochen, die Gerichtskosten gingen zu Lasten der Staatskasse. Die Parteikosten mussten die beiden Männer selbst tragen.