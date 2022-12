Bezirksgericht Lenzburg Auf Betrug reingefallen: Rentnerin überwies ihrer Facebook-Bekanntschaft 380'000 Franken Er investierte Geld in Fahrzeuge und andere Geräte und verschiffte diese nach Nigeria. Das an sich wäre noch nicht strafbar – aber wie der Mann in den 40ern das Geld dafür beschaffte. Er stand wegen mehrfacher Geldwäscherei vor Bezirksgericht Lenzburg.

Tayo stand vor Gericht, weil er 66'000 Franken ausgab ohne die Herkunft des Geldes zu kennen. Chris Iseli

Tayo (alle Namen geändert) sitzt zusammengesunken auf seinem Stuhl vor dem Lenzburger Gerichtspräsident Daniel Aeschbach. Der Mann anfang 40 wird später aussagen, dass auch er ein Opfer sei. Bei diesem Prozess ist er aber der Beschuldigte und ein Bindeglied zwischen zwei Betrugsfällen, die allseits bekannt sind und trotzdem immer wieder passieren. Tayo, der sowohl den Schweizer als auch den Nigerianischen Pass besitzt, arbeitet in der Gebäudewartung, verdient nach eigenen Angaben rund 3500 Franken im Monat. Zwischen dem 26. Februar 2019 und dem 30. Dezember 2019 gingen aber, aufgeteilt auf vier Überweisungen, rund 66'000 Franken auf seinem Konto ein.

Im Strafbefehl ist ersichtlich, wie er das Geld verwendete. Im Auftrag eines Freundes, Ochku, kaufte er verschiedene Motorfahrzeuge, Baumaschinen, EDV-Gerätschaften und Fernseher. Diese verschiffte er im Auftrag von Ochku nach Nigeria. Einen Teil des erhaltenen Geldes überwies er an einen Freund weiter, damit dieser, ebenfalls im Auftrag von Ochku, einen Mercedes-Kombi kaufen konnte. Das von den ursprünglich rund 66'000 Franken übrig gebliebene Geld ungefähr 1300 Franken, verwendete Tayo für seine eigenen Zwecke. Problematisch: Das erhaltene Geld stammte aus zwei Betrugsfällen.

Edith überwies «George Morrison» 380'000 Franken

Das erste Opfer war Edith. Die Rentnerin ist seit einigen Jahren auf Facebook aktiv. Dort erhielt sie eine Freundschaftsanfrage von einem Mann, der sich «George Morrison» nannte. Bald schrieben sich er und Edith regelmässig auf What's App und Facebook. Während einer Sommerreise nach Cornwall (UK) traf Edith gar einen Mann, der vorgab George Morrison zu sein.

Im Herbst 2017 geschah etwas, was bei dieser Art von Betrug häufig passiert. George Morrison schrieb Edith, dass er sich in Schwierigkeiten befinde und keinen Zugang zu seinem Vermögen habe. Auch mehrere Spitalaufenthalte im Ausland habe er hinter sich, gab er Edith an. Er benötige nun Geld, um die Behandlungen zu bezahlen. Nicht zuletzt fragte er die Rentnerin dringend nach Geld, welches er für seinen Aufenthaltsgenehmigung brauche.

Morrison gab Edith zahlreiche Bankverbindungen an, um das Geld zu überweisen. Insgesamt überwies die Rentnerin 380'000 Franken. Auf das Konto von Tayo gingen insgesamt 41'000 Franken. Edith glaubt derweil an die Existenz von George Morrison, sie habe vor der Gerichtsverhandlung mit ihm telefoniert, sagte sie am Rande der Verhandlung. Er habe ihr gesagt, dass nie Geld bei ihm angekommen sei.

Jorgos sollte 22'000 Euro überweisen um 2 Millionen Euro zu erhalten

Auch der zweite Geschädigte, Jorgos, fiel auf eine altbekannte Masche rein. Er wurde von einer Person kontaktiert, die sich mal «Dr. Marc Bercker» oder auch «Dr. Marc Belcher» nannte. Die Person kontaktierte das Opfer telefonisch und gab vor, die Organisation eines Lottomillionärs zu vertreten, welche zwei Millionen Euro in ein Projekt des Opfers investieren möchte. Die Person forderte von Jorgos aber zuerst Gebühren von 22'000 Euro für die Versicherung der Spende und die Transportgebühren. Jorgos zahlte die umgerechnet 24'600 Franken Ende Dezember 2019.

Doch zurück zu Tayo, der die rund 66'000 Franken erhalten hatte. Er kenne Ochku, für den er die diversen Käufe von Autos und Maschinen getätigte hatte, sagte er vor Gericht aus. Er wisse auch, in welchem Dorf er in Nigeria wohne. «Hätte ich gewusst, dass das Geld aus einem Betrug stammt, hätte ich dem nie zugestimmt», sagte Tayo, der bereits früher im Zusammenhang wegen Geldwäschereihandlungen mit ähnlichem Vorgehen verurteilt wurde.

Tayo bot vor Gericht an, sowohl mit der Schweizer als auch der Nigerianischen Polizei zu kooperieren. «Ich würde auch nach Nigeria reisen und der Polizei dort zeigen, wo Ochku wohnt.» An die Namen oder die Kontaktangaben der Käufer der Fahrzeuge oder Transportunternehmen, will sich Tayo nach eigenen Angaben nicht mehr erinnern, heisst es im Strafbefehl.

Vor Gericht ging es nicht um Schuld oder Unschuld

Ein Teil des Strafbefehls war bereits rechtskräftig. Tayo wurde der mehrfachen Geldwäscherei verurteilt und zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Franken aufgeschoben bei einer Probezeit von einem Jahr. Zahlen muss er eine Busse von 2500 Franken. Bereits entschieden wurde auch, dass keine Parteientschädigungen gesprochen werden und die Forderungen von Edith und Jorgos auf den Zivilweg verwiesen werden. Vor dem Bezirksgericht Lenzburg ging es also nur noch darum, ob Tayo die Ersatzforderungen erbringen muss.

Im Gegensatz zu Jorgos war Edith vor Gericht anwesend. Die ältere Frau war wütend, haute mit der Faust wiederholt auf den Tisch. «Ich verstehe nicht, wie man Geld ausgeben kann, dass einem nicht gehört» sagte sie mehrmals. Ihr Geld möchte die Rentnerin gerne wieder zurück. Sie würde auch Raten akzeptieren: «Mein Mann ist schwer erkrankt, wir könnten die 41'000 Franken wirklich gut gebrauchen», sagte sie. Sie habe bei der Gemeinde Ergänzungsleistungen beantragen müssen. Tayos Anwalt erklärte Edith, dass der grösste Teil des Geldes weitergeleitet wurde und sie sich dort melden solle.

Tayo hat rund 100'000 Franken Schulden

Die Chancen für Edith stehen schlecht. Tayo lebt in finanziell schwierigen Verhältnissen, der Doppelbürger hat gemäss eigenen Angaben Schulden von 50'000 Franken und lebt am Existenzminimum. Gemäss Gerichtspräsident Daniel Aeschbach seien es laut Unterlagen sogar 100'000 Franken.

Aus diesem Grund verfügte der Gerichtspräsident, dass keine Ersatzforderungen angeordnet werden. Als Ersatzforderung gilt die Summe der rund 66'000 Franken, über die Tayo nicht mehr verfügt. Eine Ersatzforderung wird verlangt, damit keine Bereicherung entstehen kann.

In Tayos Fall wird dies aber schwierig, da er in absehbarer Zeit nicht über Geld verfügen wird und hoch verschuldet ist. Auch darum muss Tayo die Kosten für seine amtliche Verteidigung nicht zurückzahlen. Die Untersuchungskosten und die Anklagegebühr von insgesamt 2824 Franken werden Tayo zu Lasten gelegt. Edith und Jorgos bleibt derweil nur die Möglichkeit, das verlorene Geld mittels eines zivilen Verfahrens einzufordern.