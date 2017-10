Das Beck-Bertschi-Haus beschäftigt Dürrenäsch seit mehreren Monaten. Der Gemeinderat möchte das Haus im Dorfzentrum für rund 70 000 Franken abbrechen und durch ein Schulhaus ersetzen. Denn Dürrenäsch braucht mehr Schulraum. Die Gemeindeversammlung vom Juni lehnte diesen Vorschlag jedoch mit 32 zu 29 Stimmen knapp ab. Die Versammlung sprach sich damit indirekt dafür aus, dass das Beck-Bertschi-Haus stattdessen saniert und für Schulräume umgebaut werden soll. Am 24. September kippten die Dürrenäscher dann diesen Entscheid in einer Referendumsabstimmung an der Urne, dies mit 268 Ja- zu 235 Nein-Stimmen. Das Beck-Bertschi-Haus kann damit definitiv abgebrochen werden.

Soweit wird es vielleicht doch nicht kommen: In der Zwischenzeit haben fünf Teams 22 Projektvarianten für Erneuerungen und Erweiterungen von Schulhaus und Mehrzweckhalle eingereicht. Das Preisgericht und der Gemeinderat haben sechs Projekte ausgewählt, die weiter ausgearbeitet werden sollen. Darunter ist nebst dem Projekt «Schule Neubau» (Abbruch Beck-Bertschi-Haus) auch ein Projekt «Schule Erweiterung», das die Sanierung des Beck-Bertschi-Hauses sowie einen Anbau beinhaltet. Der Gemeinderat lässt damit beide Varianten prüfen, dies laut einer Mitteilung «aufgrund der knappen Abstimmungsergebnisse».

Die sechs ausgewählten Projekte für Schule und Mehrzweckhalle werden nun laut Gemeinderat bis Weihnachten mit Kostenofferte und Werkvertragsentwurf ausgearbeitet. Im neuen Jahr erfolgt die Vorprüfung, das Aktenstudium durch die Preisrichter sowie Experten, sodass anfangs März 2018 die Projektauswahl durch den Gemeinderat erfolgen kann. Dieser muss zudem entscheiden, ob zuerst die Etappe Schule oder die Etappe Mehrzweckhalle zur Abstimmung kommen soll.