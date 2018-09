Genau konnte er sich zwar nicht mehr erinnern. Aber wahrscheinlich hat sich die Geschichte ungefähr folgendermassen ereignet: In der Nacht vom 4. auf den 5. August 2017 nahm der Beschuldigte an der «Fun Beach Volleyparty» in Hendschiken teil. Eigentlich habe er das Auto zu Hause lassen wollen, sagte der 28-jährige Servicetechniker vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Er habe mit Kollegen fahren wollen. Irgendwie hat man sich aber verpasst; er nahm dann doch das Auto für die Fahrt vom Wynental nach Hendschiken.

Der Wynentaler spielte in einer Mannschaft aus seinem Betrieb mit, auch sein Vorgesetzter war mit dabei. Und der sei in jener Nacht recht grosszügig gewesen mit dem Spendieren von Bier und anderem Alkohol. Wenn der Chef schon spendabel sei, dann müsse man doch fast mitmachen, sagte der Beschuldigte.