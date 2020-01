Beschwerde von Pro Natura erfolgreich: Aargauer Aprikosen-Projekt gescheitert – Folientunnel müssen weg

Der Regierungsrat hat die Beschwerden von Pro Natura Aargau gegen die Aprikosen-Folientunnels in Egliswil und Seengen vollumfänglich gutgeheissen: Die Plastikbauten sind nicht standortgerecht und müssen weg. In der Medienmitteilung kommentiert Matthias Betsche, Präsident Pro Natura Aargau, den Entscheid des Regierungsrats: «Das ist ein wegweisender Entscheid für den Schutz von Ackerboden und gegen Plastik-Landschaften in geschützten Gebieten». «Nicht aus dem Amtsblatt, sondern aus Zeitungsartikeln hatten die Umweltverbände von den Folien-Bauten in den Landschaftsschutzzonen am Hallwilersee erfahren», schreibt Pro Natura weiter. Über die Beschwerde, die der Verband dagegen führte, wurde wegen des Ausscheidens von Altregierungsrätin Franziska Roth und der Pflicht zum Ausstand betroffener Regierungsräte lange nicht entschieden. «Nun ist der Regierungsrat mit Jean-Pierre Gallati wieder vollzählig und sein Verdikt ist klar», heisst es weiter.

«Künstliche Bedingungen» Was hat Pro Natura an den Folientunneln auszusetzen? «Aprikosen wachsen im Aargau nicht im Freien, sie sind keine natürlichen Landwirtschaftsprodukte des Aargaus. Nur unter künstlichen Bedingungen mit ständiger Abdeckung durch Folientunnels sind diese Kulturen überlebensfähig.» Solche Folientunnel-Bauten seien daher in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform.