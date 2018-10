In Lenzburg mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Samstag kurz nach 2 Uhr ausrücken, nachdem bei einem Schulhaus an der Angelrainstrasse in ein Brand gemeldet wurde.

Die Feuerwehr konnte den Brand, nach Polizeiangaben vom Samstag wurde er offenbar durch einen brennenden Stapel Papier verursacht, löschen. Die Fassade sowie Fenster seien beschädigt. Der Sachschaden dürfte mehr als zehntausend Franken betragen. Personen konnten durch die Polizei keine angetroffen werden.



Die Polizei sucht Zeugen: Tel. 062 886 88 88.