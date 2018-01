Laut einer Medienmitteilung konnte das in Dürrenäsch beheimatete Unternehmen «als Folge der globalen Expansion, der guten Konjunktur sowie einer Akquisition in Belgien» den Umsatz um über 20 Prozent auf rund 900 Millionen Franken steigern. Das Familienunternehmen gibt keine Gewinnzahlen bekannt. Die Rede ist von einem «guten Geschäftsergebnis» – trotz des langen Unterbruchs der Schiene in Rastatt (D).

Besonders positiv: Es geht weiter so. «Die Aussichten für 2018 beurteile ich als erfreulich», erklärt Hauptaktionär Hans-Jörg Bertschi. Es würden «substanzielle Mittel» in die Erweiterung der Kapazitäten investiert. Unter anderem wird 2018 das vor sechs Jahren errichtete Bürogebäude in Dürrenäsch um zwei Etagen aufgestockt.