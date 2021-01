Beiz startet im Lockdown: Jungwirt bietet im «Allegra» einen Take-Away an

Der 25-Jährige ist seit Anfang Jahr Gastgeber im Restaurant Allegra in Schafisheim. Gemeinsam mit seinem acht Jahre älteren Bruder Bilal, der in der Küche den Kochlöffel schwingt. Apaydin will die italienische Küche seiner Vorgänger weiterführen. Die Menükarte wird ergänzt mit ausgewählten mexikanischen Spezialitäten und verschiedenen Rösti-Angeboten.

Vorerst bleibt es ihm jedoch verwehrt, seine Gäste in der «Allegra»-Gaststube beim Autocenter Di Pietro zu bewirten. Wie viele andere Beizer auch, versucht Apaydin die Krise mit einem Take-away über den Mittag (11 bis 14 Uhr) und am Abend (17 bis 22 Uhr) zu überbrücken. In den umliegenden Gemeinden ist ein Lieferservice möglich. Das wechselnde Speise-Angebot ist auf der Website aufgeschaltet.

Haci Apaydin hat Spengler-Sanitär gelernt. Mit dem Wirten ist er von Kindsbeinen an vertraut, hat stets im elterlichen Restaurant mitgeholfen, wenn Not am Mann war. Sein Vater führt seit einigen Jahren das Restaurant im Aarsports Wase in Birrhard. «Die ganze Familie arbeitet dort mit», erzählt Apaydin. Auf ihre Erfahrung darf er in der schwierigen Startphase zählen.