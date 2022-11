Beinwil am See Zum falschen Zeitpunkt und zu teuer? Zur Zentrumszone keimt auch Kritik auf Die Entwicklung der Zentrumszone ist eine Chance für Beinwil am See, finden die einen. Für andere fehlen grundlegende Überlegungen. Am Freitag, 11. November, hat die Gemeindeversammlung das Wort.

Der Zentrumsbereich soll sich zu einem attraktiven, lebendigen und vielfältig nutzbaren Ort entwickeln. Michael Küng (16. September 2019)

Ein genauso attraktiver und lebendiger wie vielfältiger Ort samt neuer Überbauung soll es werden: das Gebiet rund um den Bahnhof mitten in Beinwil am See. Für die Planung der Zentrumszone steht ein Kredit von 385'000 Franken zur Diskussion, traktandiert an der Gemeindeversammlung am Freitag, 11. November. In einer ersten Phase ist ein Wettbewerbs-, in einer zweiten ein Gestaltungsplanverfahren vorgesehen.

Die Weichen gestellt hat die Gemeinde mit einem Leitbild für die räumliche Entwicklung sowie mit der revidierten Bau- und Nutzungsordnung. Eine Gestaltungsplanpflicht besteht übrigens für eine Fläche von etwas mehr als 2,1 Hektaren – für mehr als die eigentliche, neu geschaffene Zentrumszone. Diesen September fand für die Bevölkerung eine Informationsveranstaltung statt. Aufgezeigt wurden Ausgangslage, Ziele und Vorgehen. Die Rede war von einer Visitenkarte des Dorfs, einer Bereicherung.

Für ihn kommen Absichten zu ungünstigem Zeitpunkt

Solche Chancen für die Gemeinde hätten sich bisher allerdings als Flops herausgestellt, keimt nun da und dort im Dorf an Kritik auf. Verwiesen wird auf die Häsigasse oder den «Löwen», die heute oft menschenleer seien statt belebt. Aufgetaucht ist offenbar die Frage, ob der Zeitpunkt nicht zu früh kommt für den Kredit. Diese teure Planung werde nicht von allen Landbesitzern unterstützt. Wenn nur einer ausschere, sei sie gestorben.

Für ein etwas mehr als 2,1 Hektaren grosses Areal rund um den Bahnhof besteht eine Gestaltungsplanpflicht. zvg

Die AZ hat einige der betroffenen Grundeigentümer für eine Stellungnahme angefragt. Einer – er möchte anonym bleiben – teilt die Bedenken, wie er auf Anfrage am Telefon sagt. Er befürchtet, dass es bei einer Annahme des Planungskredits – und später des Gestaltungsplans – zu einschneidenden Einschränkungen für die Landbesitzer kommt. Dass zu viel vorweggenommen wird, weil dann ganz genaue Vorgaben darüber bestehen, in welcher Form dereinst gebaut werden darf.

In seinem persönlichen Fall sei die Zukunft unsicher, sagt der Grundeigentümer. Die Absichten für die Entwicklung der Zentrumszone kämen für ihn deshalb zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Er fühle sich fast etwas überrumpelt. Auch wenn er nicht wisse, wie es mit seinem Land weitergehe: Fest stehe, dass er nicht verkaufen wolle, hebt er hervor.

Ein Dorfbewohner habe in einem Gespräch kürzlich den Vorschlag gemacht, es seien noch einmal grundlegende Überlegungen anzustellen, was nötig und was denkbar sei auf dem Areal, fährt der betroffene Grundeigentümer fort. Diesen Vorschlag, den Kredit vorerst zurückzustellen, könne er unterstützen. Eine saubere Bedarfsabklärung wäre zielführend, ist er überzeugt, und würde den involvierten Parteien zudem etwas Luft und Zeit verschaffen, um sich ein paar – zusätzliche – Gedanken zu machen. Das lohne sich, schliesslich gehe es um viel Geld.

Für ihn ist eine belebende Entwicklung nötig

Anders sieht es Grundeigentümer Heinz Faes von der Faes Immo AG mit Sitz in Menziken. Er befürwortet eine Attraktivitätssteigerung des gut gelegenen Bahnhofs und des Zentrums der Gemeinde. Mit Blick auf den aktuellen Zustand sei eine belebende Entwicklung nötig, hält er auf Anfrage fest. Unterstützen würde er an dieser Lage auch Alterswohnungen, antwortet er auf die Frage nach den Erwartungen zur künftigen Zentrumszone. Dass die Gemeinde die Federführung übernimmt, begrüsst Faes, da die Parzellen verschiedenen Eigentümern gehören.

BNO und Zonenplan wurden von der Gemeindeversammlung verabschiedet und sind rechtskräftig. zvg

Ein grosser Teil der Fläche ist im Besitz der SBB. Mediensprecher Oli Dischoe verweist auf Anfrage darauf, dass die Gemeinde Impulsgeberin ist für die Entwicklung. Die SBB prüfen im Rahmen der laufenden Planung, welchen Beitrag sie an eine Aufwertung des Bahnhofareals leisten kann, stellt der Mediensprecher fest. Die SBB seien an attraktiven Bahnhofarealen interessiert, «etwa, was das komfortable Umsteigen auf den Zug oder ein auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmtes Wohn-, Gewerbeflächen- sowie Service-Angebot betrifft».

Die auf dem Areal beheimatete «Fabrik Chile» ist grundsätzlich der Überzeugung, dass reale Begegnungen unter Menschen nötig sind, sagt Pastor Daniel Eichenberger. «Deshalb sind wir der Idee einer Begegnungszone gegenüber tendenziell positiv eingestellt.» Doch habe sich, gibt er zu bedenken, die «Fabrik Chile» zu diesem Zeitpunkt noch keine Meinung über die Planung und Umsetzung dieser Zentrumszone gebildet. Vor knapp zehn Jahren konnte die Kirche die ehemalige Liegenschaft der traditionsreichen Halter Bonbons übernehmen und umbauen – und darin auch ihr Versammlungslokal einrichten. Die «Fabrik Chile» gehört – zusammen mit rund 90 anderen Kirchgemeinden – zum Gesamtverband Chrischona Schweiz, der seit diesem Jahr unter dem Namen «Viva Kirche Schweiz» auftritt.