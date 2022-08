Beinwil am See Zehn Jahre «Seckuropfer»: Töffliklub feiert Jubiläum mit Treffen Der Verein Seckuropfer Böju feiert am diesjährigen Töfflitreffen sein zehnjähriges Bestehen. Auf dem Areal der Bootswerft Männich AG in Beinwil am See dreht sich am 6. und 7. August alles um die Leidenschaft für das motorisierte Zweirad – das Töffli.

Töffliträff der Seckuropfer im Jahr 2019. zvg

Die Seckuropfer Böju sind ein Töffliklub und seit 2013 veranstalten sie jedes Jahr Töfflitreffen. «Das diesjährige Töfflitreffen ist für unseren Verein etwas ganz Spezielles», erklärt Rebekka Glanzmann, Vereinsaktuarin, «wir feiern unser Zehn-Jahr-Jubiläum.»

Der Verein wurde offiziell zwar erst 2015 gegründet, die Geburtsstunde der Seckuropfer war aber bereits 2012. «Entstanden ist das Ganze aufgrund der Einführung von Tempo 30 in Böju. «Ein paar Töffliangefressene haben damals gedacht: Da können wir ja genauso gut wieder aufs Töffli umsteigen», erzählt Glanzmann. Heute hat der Verein, welcher von Michael Bohler präsidiert wird, 52 Aktivmitglieder, ein Ehrenmitglied und 20 Gönner. Das älteste Mitglied zählt 78, das jüngste gerade mal 14 Jahre. Ernst Bolliger wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen, da ihm der Vereinsname zu verdanken ist. Er bezeichnete einst die Töffli als «Seckuropferli» – ein Ausdruck, den vorher noch nie jemand gehört hatte.

Von Liebhaberobjekten bis zu «hundskommunen» Ciao-Töffli

Die meisten Mitglieder fahren schon seit ihren Teenietagen Töffli: Ein paar haben ihr Töffli, nach Jahren in der Garage, wieder hervorgenommen. Andere haben gar nie aufgehört, Töffli zu fahren. Die jüngsten Mitglieder fangen gerade erst damit an.

Beim Treffen werden mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher erwartet. zvg

So unterschiedlich die Mitglieder sind, so unterschiedlich sind die Zweitakter, sagt Glanzmann: «Es hat vom Liebhaberobjekt bis hin zu ‹hundskommunen› Ciao-Töffli. Manche sind restauriert, andere nicht.» Wenn die «Seckuropfer» an sonnigen Wochenenden auf ihre Bikes steigen, besammeln sie sich meistens bei Vizepräsident Patrik Gut. «Er serviert Kaffee und Gipfeli und dann geht los mit unseren Töffli über die Landstrassen der Schweiz.» Sie nehmen auch an diversen Töfflitreffen, Veranstaltungen und Ausfahrten anderer Klubs teil.

Es werden 3000 bis 4000 Besucher erwartet

Zehn Jahre verdienen etwas Besonderes, dachte sich der Verein, und so findet dieses Jahr anstatt ein eintägiges ein zweitägiges Töfflitreffen statt: am 6. und 7. August auf dem Areal der Immo Männich AG an der Industriestrasse 15 in Beinwil am See. Am Samstag wird der Geburtstag gefeiert und am Sonntag ist eine Ausfahrt um den Baldegger- und Hallwilersee geplant. Wer möchte, kann auch gleich vor Ort auf dem Campingplatz campen oder zelten.

Die Seckuropfer bieten einiges: Es hat Verkaufs- und Ausstellungsstände, eine Festwirtschaft und es spielen Bands bis in die Morgenstunden. Neben der Zwei-Seen-Rundfahrt mit dem Töffli am Sonntag können sich die Kinder auf eine Hüpfburg freuen. Das Programm bietet für jeden etwas, ob Töfflifreak oder nicht. «Wir erwarten rund 3000 bis 4000 Besucher», sagt Glanzmann. Die Töfflicrew Seckuropfer Böju, der 2018 am Red-Bull-Alpenbrevet den Titel «Gang of the Year» verliehen wurde, freut sich insbesondere auf ein Wiedersehen mit den anderen Töfflivereinen und den Dorfbewohnern.