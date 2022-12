Beinwil am See Warum Fabrikarbeiterinnen in Böju täglich rennen mussten und der Korkenzieher im Quartierlädeli so wichtig war Der Verein Zeitreisen Beinwil am See hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geschichten aus der Vergangenheit zu konservieren. Sie führen Interviews mit Zeitzeugen und veranstalten Anlässe, um Vergangenes mit der Gegenwart zu verknüpfen.

Exklusiv für Abonnenten

Hannes Eichenberger, Co-Präsident des Vereins Zeitreisen Beinwil am See, und Vorstandsmitglied Myriam Eichenberger im Antiquariat von Hannes Eichenberger. Severin Bigler

Heute sind es meist Schulkinder, die über die Schleichwege huschen, um den Weg nach Hause abzukürzen, vorbei an Gärten und ungestört vom motorisierten Verkehr. Früher, als Beinwil am See eine Hochburg der grossen und kleinen Tabakfabriken war, waren die Trampelpfade als Fabrikwege bekannt. «Wenn die Glocken der Fabrik die Mittagspause einläuteten, sind die Fabrikarbeiterinnen heimgesprungen, sie mussten kochen und sich um die Kinder kümmern. Dafür durften sie auch früher gehen», erzählt Myriam Eichenberger, Vorstandsmitglied des Vereins Zeitreisen Beinwil am See.

«Es waren aber nicht nur die Frauen, die schnell nach Hause mussten, auch die Arbeiter», wirft Hannes Eichenberger, Co-Präsident des Vereins, ein und fügt an: «Eine Arbeiterin wohnte relativ weit von der Fabrik entfernt und musste sich besonders beeilen. Sie rannte so schnell, dass sie den Übernamen ‹Rennmaschine› erhielt.»

Geschichten wie diese sind vor rund 70 Jahren in Beinwil am See passiert. Die beiden Böjuer kennen sie nicht aus Büchern, sondern aus Interviews mit Zeitzeugen, die der Verein geführt hat. Der Verein Zeitreise entstand vor fünf Jahren bei einem Dorfumgang des Ortsbürgervereins, erzählt Hannes Eichenberger: «Wir waren an der Sandstrasse und hörten uns Geschichten und Erinnerungen aus vergangener Zeit an.

Diese Momente werden von den Zuhörenden aufgenommen, gehen aber später vergessen und verloren.» Patriza Rehmann, die Initiantin des Vereins, war es, die auf die Idee kam, für die Vergangenheit von Böju eine Art Museum zu schaffen. Kein statisches mit Gegenständen, sondern mit den Erinnerungen. Erzählt an Anlässen und auf der Website des Vereins festgehalten, «ein Museum, das lebt und sich verändern kann», sagt Hannes Eichenberger.

Der Tante-Emma-Laden erwachte für drei Tage wieder zum Leben

Die Idee präsentierte die Gruppe aus Interessierten dem Gemeinderat und stiess damit auf Interesse. Für den Aufbau des Vereins erhielten sie Unterstützung von Thomas Frei, dem ehemaligen Kurator vom Museum Aargau. Inzwischen zählt der Verein Zeitreisen Beinwil am See 166 Einzel- und Paarmitglieder. Hannes und Myriam Eichenberger (weder verwandt noch verschwägert) haben aus den vergangenen fünf Jahren vieles zu erzählen. So viel, dass es fast schwerfällt, eine einzelne Erinnerung zu fassen, die heraussticht.

Ein Highlight sei sicherlich die Wiedereröffnung des Quartierladens im «Sand» gewesen. «Dort gab es bis 1973 einen Tante-Emma-Laden, der der Familie Gloor gehörte», erzählt Hannes Eichenberger. Später übernahm eine Familie das Haus, beliess das Lädeli aber in seinem Ur-Zustand. 2018 wurde klar, dass die Räumlichkeiten, in denen das Lokal war, umgebaut werden sollten. Bevor das geschah, wurde das Lädeli nochmals für drei Tage geöffnet.

«Wir haben probiert, so viele Produkte in die Regale zu stellen, wie es früher der Fall war, haben es aber nicht ganz geschafft», so Hannes Eichenberger. Kundinnen und Kunden konnten so bei Pistache-Glace, Coci-Fröschli oder 5er-Mocken in Erinnerungen schwelgen und auch Opal-Stumpen und Ovomaltine von Wander war im Laden zu finden.

Was den «Dankensberg» mit dem Quartierlädeli verbindet

Mit der Wiederbelebung des Ladenlokals kamen dem ein oder anderen Böjuer auch wieder alte Geschichten in den Sinn. Eine Frau stellte eine Verbindung zwischen dem «Dankensberg» und dem Lädeli der Familie Gloor her. Im Alters- und Pflegeheim, das früher nach überzeugt christlichen Grundsätzen geführt wurde, herrschte gemäss Hannes Eichenberger ein strenges Alkoholverbot. Was einige Bewohnende nicht abzuhalten schien, trotzdem mal ein Getränk zu geniessen. «Uns wurde erzählt, dass die Bewohnenden jeweils bei Frau Gloor einkauften und sie die Flasche direkt vor Ort entkorkte. Somit wurde das Verbot indirekt umgangen», erzählt er.

Der Verein realisierte in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Anlass-Reihen, wie etwa das Tabak-Jahr. 2019 wurden vier Veranstaltungen organisiert, die beleuchteten, wie der Tabak nach Böju kam und fast alle Firmen auch wieder aus der Gemeinde verschwanden. Zudem kennzeichnete der Verein einige Häuser mit einem Stumpen, die früher Fabriken waren. Während der Pandemie entstand die Idee zur Veranstaltungsreihe «Zeitreisen schaut über den Gartenhag».

Bei der Reihe wird jeweils an einem Samstag ein anderer Garten besucht und ein Rahmenprogramm organisiert, wie beispielsweise ein Interview mit einem Zeitzeugen. Der nächste Anlass, an welchem der Verein vertreten sein wird, ist das Jugend- und Dorffest in Beinwil am See vom 17. bis 19. Juni. Zusammen mit dem Ortsbürgerverein lassen sie die Böjuer Chilbi an einem Stand mit einem Chilbirad wieder aufleben.

Ihnen sei es wichtig, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern diese auch mit der Gegenwart zu verknüpfen, sagt Myriam Eichenberger. Und erzählt von einer Fabrikantengattin. «In den 50er-Jahren waren viele Kinder den Tag hindurch nicht betreut und verbrachten ihre Zeit alleine. Das störte sie.» Die gut situierte Frau verschloss ihre Augen nicht vor der Situation und nahm die Kinder den Tag hindurch zu sich in die grosse Villa, während die Eltern in der Fabrik arbeiteten. «Sie gründete somit die erste Kindertagesstätte in der Region», sagt Myriam Eichenberger.