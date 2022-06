Beinwil am See Von Clowns über Zirkustiere bis hin zu Skifahrern: So bunt war das Jugendfest Die Schülerinnen und Schüler aus Beinwil am See haben eine ganze Woche lang Zirkusluft geschnuppert.

In Böju war über das Wochenende der Zirkus zu Gast. Aber nicht etwa Knie oder Royal, sondern der Zirkus Zappelini, auch Zappellini geschrieben. Er war der Mittelpunkt des Jugend- und Dorffestes. Die vielen jungen Artistinnen und Artisten, die am Freitag- und Samstagabend im Zelt ihren Auftritt hatten, besuchen alle in Beinwil am See die Schule oder den Kindergarten. Die Vorführungen konnten vom Publikum nicht nur unter der Zirkuskuppel mitverfolgt werden, wegen des grossen Interesses und der hohen Temperaturen wurden die Vorstellungen auch live ins Festzelt übertragen.

Die Kinder hatten sich während einer Projektwoche auf ihre Zirkusauftritte vorbereitet. Von der ersten bis zur sechsten Klasse wurden altersgemischte Ateliers angeboten, in welchen die Lehrkräfte mit den jungen Artistinnen und Artisten die einzelnen Nummern einstudierten. Die Kindergartenklassen übten unter sich ihre Nummern ein. «Es hat sich gezeigt, dass bei einigen Schülerinnen und Schülern ein bisher verborgenes artistisches Talent schlummert», berichtete Rolf Zenoni, Lehrer der Klasse 3b, der selbst bei der Vorbereitung der musikalischen Unterhaltung mitwirkte.

Aufführungen der Gruppen Zappel und Lini

Unterstützt wurden die Lehrpersonen von der Leutwiler Zirkusschule Capriola, die auch das Zelt, Kostüme und Ausrüstung zur Verfügung stellte. Je zwei Vorstellungen gaben die in die zwei Gruppen «Zappel» und «Lini» aufgeteilten jungen Zirkusleute und erhielten grossen Applaus für ihre beeindruckenden Leistungen, zum Beispiel beim Tanzen, Akrobatik, Jonglieren, Musizieren oder als Pinguine verkleidet. Der Festumzug am Samstagmorgen stand ebenfalls unter dem Motto Zirkus. Löwen, Pferde, Zauberer und Clowns paradierten durch das Dorf, Bauchladenverkäuferinnen beschenkten das Publikum mit kleinen Leckereien. Eine Menge Popcorn wurde auch verteilt.

Viele Dorfvereine nahmen ebenfalls am Umzug teil. Die Feuerwehr zeigte das Innenleben von Feuerwehrautos, und die Theatergesellschaft präsentierte ihre nächste Operette, den «Bettelstudenten». Für eine Abkühlung, wenn auch nur in Gedanken, sorgte die Schneesportschule, die ein Hüttengaudi mit Skifahrer präsentierte.